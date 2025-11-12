Βορίζια: Σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 23χρονο, ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, στην Κρήτη.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που οδήγησε στο αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου στο χωριό Βορίζια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη έρευνα κατόπιν εντολής της ανακριτικής αρχής, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν πληροφορίες, οπτικό υλικό και λοιπά προανακριτικά δεδομένα, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλληψης.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο συγκατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη, ηλικίας 43 και 48 ετών, έπειτα από τις απολογίες τους στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Πρόκειται για συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του στο μακελειό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εμφανίζονται σε βίντεο που καταγράφει τους πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου 1ης Νοεμβρίου. Ο 43χρονος, γαμπρός του Καργάκη, επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος σιωπής, ενώ ο 48χρονος ξάδερφος του κατέθεσε υπόμνημα, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Οι δύο προφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση εις βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, οπλοχρησία και οπλοφορία.