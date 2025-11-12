ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βορίζια: Σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ειδήσεις
20:42 - 12 Νοε 2025

Βορίζια: Σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 23χρονο, ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, στην Κρήτη.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που οδήγησε στο αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου στο χωριό Βορίζια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη έρευνα κατόπιν εντολής της ανακριτικής αρχής, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν πληροφορίες, οπτικό υλικό και λοιπά προανακριτικά δεδομένα, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλληψης.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο συγκατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη, ηλικίας 43 και 48 ετών, έπειτα από τις απολογίες τους στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Πρόκειται για συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του στο μακελειό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εμφανίζονται σε βίντεο που καταγράφει τους πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου 1ης Νοεμβρίου. Ο 43χρονος, γαμπρός του Καργάκη, επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος σιωπής, ενώ ο 48χρονος ξάδερφος του κατέθεσε υπόμνημα, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Οι δύο προφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση εις βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, οπλοχρησία και οπλοφορία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ