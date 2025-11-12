Ο Μακρόν σκέφτεται να καλέσει τον Σι Τζινπίνγκ στη Σύνοδο Κορυφής G7 στη Γαλλία
Ειδήσεις
20:30 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), που θα διεξαχθεί στη Γαλλία το 2026 — μια ιδέα που, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, έχει ήδη συζητηθεί με ορισμένους συμμάχους.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα αναφέρουν στο Bloοmberg ότι ο Μακρόν σκοπεύει να επισκεφθεί την Κίνα τον Δεκέμβριο. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αξιωματούχοι του Μεγάρου των Ηλυσίων δήλωσαν ότι η Γαλλία επιδιώκει συνεργασία με σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, πρόθυμες να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών.

Η πρόσκληση του Σι στην Εβιάν, όπου θα φιλοξενηθεί η σύνοδος, θα αποτελούσε μια τολμηρή κίνηση από τον Μακρόν, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές δυσκολίες στο εσωτερικό και επιδιώκει να ενισχύσει το διεθνές του προφίλ. Με τη G7 να θεωρείται όλο και πιο ξεπερασμένος θεσμός και τις ΗΠΑ να δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για τη G20, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να επιχειρεί έναν επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ομάδας — που παραμένει έντονα ευρωπαϊκή και στερείται ηγετών με το ειδικό βάρος εκείνων με τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ προτιμά να διαπραγματεύεται απευθείας.

Αν και οι οικοδεσπότες της G7 συχνά καλούν ξένους ηγέτες να συμμετάσχουν σε τμήματα των συζητήσεων, οι προσκεκλημένοι συνήθως προέρχονται από χώρες πιο κοντά στις δημοκρατίες της G7 — όπως η Αυστραλία. Το 2019, ωστόσο, ο Μακρόν είχε προκαλέσει έκπληξη στους εταίρους του, προσκαλώντας τον τότε υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ.

Τα τελευταία χρόνια, οι συζητήσεις της G7 έχουν στραφεί στη διαχείριση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας, στην προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων από κινεζικές επιδράσεις και στην αντιμετώπιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία — όπου το Πεκίνο θεωρείται βασικός υποστηρικτής της Μόσχας. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο Μακρόν πετύχει το διπλωματικό του εγχείρημα, οι συνομιλίες θα είναι πιθανότατα τεταμένες.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν ο Σι Τζινπίνγκ θα αποδεχθεί μια τέτοια πρόσκληση και αν όλοι οι εταίροι της G7 θα υποστηρίξουν την πρωτοβουλία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες. Οι Γάλλοι αξιωματούχοι φέρονται να έχουν θέσει την πρόταση διακριτικά στους Γερμανούς, με το Βερολίνο να εμφανίζεται γενικά θετικό.

Σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εντείνεται, οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να διατηρήσουν τον ρόλο τους και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Η G7 παραμένει θεσμός που προέρχεται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, πριν από την άνοδο νέων δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες σήμερα αμφισβητούν την οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Αν και η G7 δεν αντικατοπτρίζει πλέον την πραγματική παγκόσμια ισορροπία οικονομικής ισχύος, εξακολουθεί να προσφέρει στους Ευρωπαίους ένα βήμα επιρροής. Ο Μακρόν το 2019 αξιοποίησε πλήρως αυτή την ευκαιρία και, καθώς η δεύτερη και τελευταία προεδρική του θητεία ολοκληρώνεται το 2027, όλα δείχνουν πως σκοπεύει να κάνει το ίδιο και το 2026.

