State Department: Τέσσερις ομάδες συνδεδεμένες με την Antifa χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» - Ανάμεσα τους και δύο ελληνικές

Το State Department ανακοίνωσε ότι τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa στην Ευρώπη πρόκειται να χαρακτηριστούν ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις (FTO). Οι ομάδες δραστηριοποιούνται σε Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα, και η απόφαση τις κατατάσσει στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις όπως το ISIS, η αλ-Κάιντα και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση επεκτείνει τον χαρακτηρισμό της Antifa σε διεθνές επίπεδο, μετά την οδηγία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχε χαρακτηρίσει την Antifa «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση». Η Antifa αποτελεί ωστόσο ένα αποκεντρωμένο αντιφασιστικό και συχνά αναρχικό κίνημα και δεν είναι ενιαία οργάνωση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τέσσερις ομάδες κατηγορούνται για βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες. Ο χαρακτηρισμός FTO επιβάλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία των οργανώσεων και να απαγορεύουν την είσοδο των μελών στις ΗΠΑ. Επιτρέπει επίσης την ποινική δίωξη όσων βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος και παρέχουν ή συνωμοτούν να παρέχουν υλική υποστήριξη στις οργανώσεις.

Οι οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο

Antifa Ost (Γερμανία): Αριστερός πυρήνας που συνδέεται με επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023. Γερμανοί εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που συνδέονται με την οργάνωση. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ουγγρική κυβέρνηση την είχε χαρακτηρίσει τρομοκρατική, αφού εννέα μέλη φέρονται να επιτέθηκαν σε πολίτες στη Βουδαπέστη το 2023 χρησιμοποιώντας σφυριά, γκλομπ και σπρέι πιπεριού.

Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο / Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία (Ιταλία): Συνασπισμός ομάδων που υποστηρίζει την επαναστατική ένοπλη σύγκρουση κατά του ιταλικού κράτους. Συνδέεται με δεκάδες βίαια και εγκληματικά περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς και βιομηχανικούς στόχους, μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, πυροβολισμούς και τη δολοφονία στελέχους πυρηνικής μηχανικής το 2012.

Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη (Ελλάδα): Υπεύθυνη για επιθέσεις σε κυβερνητικά κτήρια, με πιο γνωστή την τοποθέτηση βόμβας στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στου Γουδή τον Δεκέμβριο του 2023.

Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα (Ελλάδα): Έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων σε κυβερνητικά κτήρια στην Ελλάδα, με πιο πρόσφατη τη βομβιστική επίθεση στην Hellenic Train τον Απρίλιο 2025.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες των ομάδων αυτών και στην αμερικανική πολιτική ασφάλειας, ενώ σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή διεθνούς χαρακτηρισμού τρομοκρατίας για οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα Antifa.