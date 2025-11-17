Κίνα: Καταναλωτικά κουπόνια για νεόνυμφους με στόχο την αύξηση των γάμων
11:31 - 17 Νοε 2025

Κίνα: Καταναλωτικά κουπόνια για νεόνυμφους με στόχο την αύξηση των γάμων

Σε μια ακόμη προσπάθεια να αντιστρέψουν τη συνεχιζόμενη πτώση των γάμων και των γεννήσεων, οι αρχές της πόλης Νίνγκμπο, στην ανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν τη διάθεση «καταναλωτικών κουπονιών γάμου» για ζευγάρια που έχουν τελέσει τον γάμο τους από τις 28 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων που λαμβάνονται σε πολλές κινεζικές πόλεις, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή δημογραφική πρόκληση. Οι γάμοι στην Κίνα μειώθηκαν κατά 20% το περασμένο έτος, τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την απροθυμία των νεότερων ζευγαριών να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια, λόγω του υψηλού κόστους ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών στο επίσημο κανάλι τους στο WeChat, οι νεόνυμφοι στη Νίνγκμπο θα λάβουν οκτώ κουπόνια συνολικής αξίας 141 δολαρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον γάμο: φωτογραφεία, εταιρείες διοργάνωσης γαμήλιων τελετών, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής και άλλους συνεργαζόμενους κλάδους. Τα κουπόνια είναι περιορισμένα και θα διατεθούν «με βάση την προτεραιότητα».

Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται ήδη σε άλλες πόλεις της ανατολικής Κίνας, όπως η Χανγκτζού και η Πινγκχού, όπου επίσης προβλέπεται η διάθεση κουπονιών μέχρι το τέλος του έτους.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει θέσει ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τον γάμο και την τεκνοποίηση, καθώς ο πληθυσμός της χώρας - ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο, με 1,4 δισ. κατοίκους - γηράσκει ταχύτερα από ποτέ. Τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν και πιο «εκπαιδευτικές» παρεμβάσεις: πέρυσι, το Υπουργείο Παιδείας κάλεσε τα κολέγια και τα πανεπιστήμια να προσφέρουν «μαθήματα αγάπης», προβάλλοντας θετικές αντιλήψεις για τον γάμο, τη γονιμότητα και την οικογένεια.

Παράλληλα, το Πεκίνο έχει ζητήσει από τις τοπικές κυβερνήσεις να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής κρίσης και να προωθήσουν την ιδέα του γάμου και της απόκτησης παιδιών σε «κατάλληλη ηλικία».

Παρά τις προσπάθειες, ο αριθμός των γάμων συνεχίζει να μειώνεται: πέρυσι καταγράφηκαν 6,1 εκατομμύρια γάμοι, έναντι 7,68 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας την ένταση της δημογραφικής πρόκλησης που καλείται να αντιμετωπίσει η Κίνα.

