Στροφή Τραμπ: Ζητά τώρα τη δημοσιοποίηση των αρχείων για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ανατροπή στη στάση του Λευκού Οίκου απέναντι στη δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν σηματοδοτεί η νέα παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου που προβλέπει την πλήρη δημοσιοποίηση του υλικού που διαθέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των Δημοκρατικών», τόνισε ο πρόεδρος, επιχειρώντας να αποσείσει τις υποψίες για τη δική του σχέση με τον Έπσταϊν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος των σχετικών εγγράφων έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ επιχείρησε να μεταθέσει το επίκεντρο της συζήτησης προς την πλευρά των Δημοκρατικών, κατονομάζοντας τον Μπιλ Κλίντον, τον επιχειρηματία Ριντ Χόφμαν και τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Λάρι Σάμερς. «Ρωτήστε αυτούς για τον Έπσταϊν… Έχω μια χώρα να κυβερνήσω», έγραψε.

Η νέα αυτή τοποθέτηση έρχεται τη στιγμή που η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να εξετάσει το σχετικό νομοσχέδιο μέσα στην εβδομάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή δημοσιοποίηση χιλιάδων επιπλέον σελίδων από τις έρευνες για τον εκλιπόντα καταδικασμένο για παιδεραστία.

Πιο αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτηση του στο Truth Social ανέφερε: «Όπως είπα το βράδυ της Παρασκευής στο Air Force One στους Δημοσιογράφους των Fake News, οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη Δημοκρατική Απάτη που δημιούργησαν Ακροαριστεροί Τρελοί, για να αποσπάσουν την προσοχή από τη Μεγάλη Επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης Νίκης μας στο Δημοκρατικό «Shutdown».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη παραδώσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες στο κοινό σχετικά με τον «Έπσταϊν», εξετάζει διάφορους Δημοκρατικούς παράγοντες (Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς κ.ά.) και τη σχέση τους με τον Έπσταϊν, και η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής μπορεί να έχει ό,τι δικαιούται νομικά — ΔΕ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ! Το μόνο που με νοιάζει είναι οι Ρεπουμπλικανοί να ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ, δηλαδή στην Οικονομία, την «Προσιτότητα» (όπου κερδίζουμε ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ!), τη Νίκη μας στη μείωση του Πληθωρισμού από το υψηλότερο επίπεδο στην Ιστορία σε σχεδόν μηδενικό, τη μείωση των τιμών για τον Αμερικανικό Λαό, τις Ιστορικές Μειώσεις Φόρων, την προσέλκυση Τρισεκατομμυρίων Δολαρίων επενδύσεων στην Αμερική (ΡΕΚΟΡ!), την ανασυγκρότηση του Στρατού, την ασφάλεια των Συνόρων μας, την απέλαση Εγκληματιών Παράνομων Μεταναστών, τον τερματισμό της συμμετοχής Ανδρών στα Αθλήματα Γυναικών, τον περιορισμό της «Τρανσγενοποίησης για Όλους», και τόσα άλλα!

Κανείς δεν νοιαζόταν για τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός και, αν οι Δημοκρατικοί είχαν κάτι, θα το είχαν δημοσιοποιήσει πριν από τη Συντριπτική μας Εκλογική Νίκη. Μερικά «μέλη» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος χρησιμοποιούνται, και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ας αρχίσουμε να μιλάμε για τα Ρεκόρ Επιτευγμάτων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και να μην πέφτουμε στην «ΠΑΓΙΔΑ» του Έπσταϊν, η οποία είναι στην πραγματικότητα κατάρα για τους Δημοκρατικούς, όχι για εμάς.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN!».

Σκιά για τις σχέσεις Τραμπ - Έπσταϊν

Παρά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου, τα ερωτήματα για το εύρος των σχέσεών του με τον Έπσταϊν παραμένουν ανοιχτά. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, επανέλαβε ότι «ο Τραμπ έχει καθαρά χέρια», την ώρα που νέα στοιχεία δείχνουν πως ο Έπσταϊν είχε πρόσβαση στον Πύργο Τραμπ ακόμη και μετά τις εκλογές του 2016.

Μάλιστα, πρόσφατα emails αναφέρουν ότι ο Έπσταϊν πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2017 με παρέα στην οποία συμμετείχε και ο τότε πρόεδρος, γεγονός που αντιφάσκει με προηγούμενους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι είχαν διακόψει κάθε επαφή εδώ και μια δεκαετία.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο και λόγω της στροφής που έκανε ο Λευκός Οίκος μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ. Αν και είχε δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα ρίξει «άπλετο φως» στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων, η κυβέρνησή του είχε μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν, όπως υπενθυμίζει το BBC.