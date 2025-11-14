Τραμπ για Έπσταϊν: Ήταν Δημοκρατικός, όχι Ρεπουμπλικανός - Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον

Με ανάρτησή του στο Truth Social o Ντόναλντ Τραμπ αφήνει υπαινιγμούς για την εμπλοκή των Δημοκρατικών στο σκάνδαλο Έπσταϊν μετά το σάλο που έχει προκαλέσει η διαρροή χιλιάδων emails όπου το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ αναφέρονταν επανειλημμένα.

Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι χρησιμοποιούν την «υπόθεση Έπσταϊν» για να αποσπάσουν την προσοχή από το κλείσιμο της κυβέρνησης και άλλες αποτυχίες τους. Ανακοινώνει ότι θα ζητήσει έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI σχετικά με τις σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με γνωστά πρόσωπα όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Λάρι Σάμερς και άλλοι, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση στρέφεται κατά των Δημοκρατικών.

Τονίζει ότι αρχεία δείχνουν συχνές επαφές των προσώπων αυτών με τον Έπσταϊν και προαναγγέλλει εξελίξεις.

Η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ στο truth social:

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν την απάτη Έπσταϊν, που αφορά Δημοκρατικούς και όχι Ρεπουμπλικάνους, για να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από το καταστροφικό τους ΚΛΕΙΣΙΜΟ της κυβέρνησης και όλες τους τις αποτυχίες, θα ζητήσω από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με τους σπουδαίους πατριώτες μας στο FBI, να ερευνήσουν τη σχέση και την εμπλοκή του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς, τον Ριντ Χόφμαν, την J.P. Morgan, την Chase και πολλά άλλα πρόσωπα και ιδρύματα, ώστε να διαπιστωθεί τι συνέβαινε μεταξύ αυτών και εκείνου. Πρόκειται για άλλη μία απάτη τύπου “Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία”, με όλα τα βέλη να δείχνουν προς τους Δημοκρατικούς. Τα αρχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άνδρες, και πολλοί άλλοι, πέρασαν μεγάλα τμήματα της ζωής τους με τον Έπσταϊν και στο “Νησί” του. Μείνετε συντονισμένοι!!!».

Οι Δημοκρατικοί αποκάλυψαν τις προηγούμενες ημέρες e-mails, στα οποία ο Έπσταϊν ισχυρίζεται πως ο Τραμπ γνώριζε τα πάντα για το δίκτυο trafficking που είχε στηθεί, καθώς και ότι είχε «περάσει ώρες» στο σπίτι του μαζί με ένα από τα θύματα του δικτύου.