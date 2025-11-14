Τραμπ για Έπσταϊν: Ήταν Δημοκρατικός, όχι Ρεπουμπλικανός - Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον

Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι χρησιμοποιούν την «υπόθεση Έπσταϊν» για να αποσπάσουν την προσοχή από το κλείσιμο της κυβέρνησης και άλλες αποτυχίες τους. Ανακοινώνει ότι θα ζητήσει έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI σχετικά με τις σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με γνωστά πρόσωπα όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Λάρι Σάμερς και άλλοι, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση στρέφεται κατά των Δημοκρατικών.
Τονίζει ότι αρχεία δείχνουν συχνές επαφές των προσώπων αυτών με τον Έπσταϊν και προαναγγέλλει εξελίξεις.
Η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ στο truth social:
«Τώρα που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν την απάτη Έπσταϊν, που αφορά Δημοκρατικούς και όχι Ρεπουμπλικάνους, για να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από το καταστροφικό τους ΚΛΕΙΣΙΜΟ της κυβέρνησης και όλες τους τις αποτυχίες, θα ζητήσω από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με τους σπουδαίους πατριώτες μας στο FBI, να ερευνήσουν τη σχέση και την εμπλοκή του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς, τον Ριντ Χόφμαν, την J.P. Morgan, την Chase και πολλά άλλα πρόσωπα και ιδρύματα, ώστε να διαπιστωθεί τι συνέβαινε μεταξύ αυτών και εκείνου. Πρόκειται για άλλη μία απάτη τύπου “Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία”, με όλα τα βέλη να δείχνουν προς τους Δημοκρατικούς. Τα αρχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άνδρες, και πολλοί άλλοι, πέρασαν μεγάλα τμήματα της ζωής τους με τον Έπσταϊν και στο “Νησί” του. Μείνετε συντονισμένοι!!!».
Πιο αναλυτικά, δύο από τα τρία e-mails που έφεραν στο φως οι Δημοκρατικοί, φέρονται να είναι αλληλογραφία μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει γράψει τέσσερα βιβλία για τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει πάρει συνέντευξη από τον Έπσταϊν.
«Άκουσα ότι το CNN σκοπεύει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου· είτε στον αέρα είτε μετά, σε συνομιλία με δημοσιογράφους», φέρεται να γράφει ο Γουλφ σε email προς τον Έπσταϊν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες αφότου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.
«Αν επρόκειτο να του ετοιμάσουμε μια απάντηση, τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι;», απάντησε ο Έπνσταϊν, με τον Γουλφ να λέει: «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις να κρεμαστεί μόνος του».
«Αν πει ότι δεν έχει μπει ποτέ στο αεροπλάνο ή στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει πολύτιμο επικοινωνιακό και πολιτικό πλεονέκτημα. Μπορείς να τον “κρεμάσεις” με τρόπο που ενδεχομένως να σου αποφέρει οφέλη· ή, αν φανεί ότι πραγματικά μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον “σώσεις”, δημιουργώντας έτσι ένα χρέος. Φυσικά, είναι επίσης πιθανό ότι, όταν τον ρωτήσουν, θα πει πως ο Τζέφρι είναι ένας σπουδαίος τύπος που έχει αδικηθεί και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα πρέπει να απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ», συνέχισε ο Γουλφ, συμβουλεύοντας τον Έπσταϊν.
Σημειώνεται ότι εκείνη την περίοδο, ο Έπσταϊν είχε ήδη δηλώσει ένοχος για αδικήματα σεξουαλικής φύσης στη Φλόριντα, στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς.
Ακόμη, σε ένα από αυτά τα e-mails, τον Απρίλιο του 2011, ο Επσταϊν παρουσιάζεται να γράφει, απευθυνόμενος στη Μάξγουελ, ότι «ο σκύλος που ακόμη δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ» και ότι, ενώ ένα από τα κορίτσια «πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του, εκείνος δεν έχει αναφερθεί ποτέ».