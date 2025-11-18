«Καμπανάκι» ΟΗΕ για επιδείνωση της κρίσης πείνας εν μέσω περιορισμού της αμερικανικής ανθρωπιστικής βοήθειας
13:19 - 18 Νοε 2025

Ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια ολοένα και βαθύτερη κρίση πείνας, με τους διαθέσιμους πόρους να υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών, προειδοποίησε την Τρίτη (18/11) το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενο απότομες περικοπές στη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στην Παγκόσμια Έκθεση για το 2026, η υπηρεσία με έδρα τη Ρώμη ανέφερε ότι 318 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αντιμετωπίσουν συνθήκες επισιτιστικής κρίσης ή χειρότερες το επόμενο έτος – περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Ωστόσο, η συρρίκνωση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης σημαίνει ότι το WFP σχεδιάζει να συνδράμει περίπου 110 εκατομμύρια από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους το 2026, με κόστος 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο οργανισμός. Οι τρέχουσες προβλέψεις υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να λάβει μόλις περίπου τα μισά από αυτά τα ποσά.

«Ο κόσμος παλεύει με ταυτόχρονους λιμούς, στη Γάζα και σε ορισμένα τμήματα του Σουδάν. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο στον 21ο αιώνα», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια του WFP, Σίντι Μακέιν, σε ανακοίνωσή της.

«Η πείνα γίνεται πιο βαθιά ριζωμένη. Γνωρίζουμε ότι οι έγκαιρες, αποτελεσματικές λύσεις σώζουν ζωές, αλλά χρειαζόμαστε απεγνωσμένα περισσότερη υποστήριξη.»

Περιορισμός χρηματικών πόρων λόγω Τραμπ

Ο μεγαλύτερος δωρητής του WFP, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν περικόψει σημαντικά τη ξένη βοήθειά τους υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ και άλλα μεγάλα κράτη έχουν προχωρήσει ή ανακοινώσει μειώσεις στη βοήθεια.

Το WFP ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι αναμένει να λάβει 40% λιγότερη χρηματοδότηση για το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα έναν προβλεπόμενο προϋπολογισμό 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 10 δισεκατομμυρίων το 2024.

Οι συγκρούσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η οικονομική αστάθεια αναμένεται να οδηγήσουν σε σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, ανέφερε το WFP. Το 2025, οι προσπάθειές του για την αποτροπή λιμών έσωσαν κοινότητες από το χείλος της πείνας, όμως η συνολική κρίση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι θα παρέχει επείγουσα επισιτιστική και διατροφική βοήθεια, θα βοηθά τις κοινότητες να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε επισιτιστικά σοκ και θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη για την ενδυνάμωση των εθνικών συστημάτων, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

«Το WFP αποτελεί κρίσιμο σωσίβιο για ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή συγκρούσεων και καταστροφών, και μεταμορφώνουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε ώστε να επενδύουμε σε μακροπρόθεσμες λύσεις», πρόσθεσε η Μακέιν. «Ο τερματισμός της βαθιά ριζωμένης πείνας απαιτεί σταθερή υποστήριξη και πραγματική παγκόσμια δέσμευση.»

Το WFP κάλεσε κυβερνήσεις και δωρητές να επενδύσουν σε αποδεδειγμένα αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της πείνας και την προσέγγιση του στόχου της εξάλειψής της.

