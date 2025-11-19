Απών ο Γουίτκοφ από τις συνομιλίες Ζελένσκι – Ερντογάν στην Τουρκία

Ο Στιβ Γουίτκοφ – διπλωματικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ – δεν θα μεταβεί στην Τουρκία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα (19/11) ένας Αμερικανός αξιωματούχος, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Είναι λάθος να λέμε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στην Τουρκία», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε σε καθεστώς ανωνυμίας.

Μια υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να παραστεί σε αυτές τις συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι έφτασε σήμερα το πρωί στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 73 τραυματίστηκαν σήμερα σε μια από τις χειρότερες ρωσικές επιθέσεις.