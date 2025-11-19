Χριστοδουλίδης: Το κοίτασμα Cronos «ανοίγει» τον δρόμο για εξαγωγές αερίου στην Ευρώπη από το 2027
17:51 - 19 Νοε 2025

Χριστοδουλίδης: Το κοίτασμα Cronos «ανοίγει» τον δρόμο για εξαγωγές αερίου στην Ευρώπη από το 2027

Reporter.gr Newsroom
Η Κύπρος κάνει ένα ακόμη βήμα προς την αξιοποίηση των σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου που έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή ΑΟΖ, με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι μέρος των περίπου 20 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών που έχουν ανακαλυφθεί θα μπορούσε να φτάσει στις ευρωπαϊκές αγορές ήδη από το 2027.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά νέες, ασφαλείς ενεργειακές πηγές, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή της από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Associated Press, μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι οι πρώτες εξαγωγές θα προέλθουν από το κοίτασμα Cronos, το οποίο διαχειρίζεται η κοινοπραξία Eni–TotalEnergies. Η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται εντός του 2025, ενώ το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά του κυπριακού αερίου σε εγκατάσταση υγροποίησης στο αιγυπτιακό λιμάνι της Δαμιέττας, απ’ όπου θα μπορεί να φτάσει διά θαλάσσης στην Ευρώπη.

«Η Κύπρος αποτελεί μέρος της λύσης για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου», δήλωσε ο Πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος, σε συνεργασία με ισχυρούς διεθνείς εταίρους.

Ταχύτερη εμπορική διάθεση μέσω Αιγύπτου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος σημείωσε ότι το Cronos έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τον αγωγό που μεταφέρει αέριο από το αιγυπτιακό κοίτασμα Zohr, επιτρέποντας πιο γρήγορη είσοδο στις διεθνείς αγορές. Όπως είπε, ο στόχος για εμπορική εκμετάλλευση μέχρι το τέλος του 2027 είναι «αισιόδοξος αλλά εφικτός».

Παράλληλα, προχωρούν τα σχέδια για το κοίτασμα Αφροδίτη, όπου η σύμπραξη Chevron–Shell–NewMed Energy εξετάζει την εγκατάσταση πλωτής μονάδας επεξεργασίας πάνω από το κοίτασμα. Το παραγόμενο «ξηρό αέριο» θα διοχετεύεται απευθείας στην Αίγυπτο, για κατανάλωση ή υγροποίηση και εξαγωγή.

Επαφές με τον Λίβανο και νέο ενδιαφέρον για κυπριακά τεμάχια

Ο κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε επίσης ότι θα ταξιδέψει στον Λίβανο την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την επίλυση εκκρεμοτήτων που αφορούν την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η μη επικύρωση της συμφωνίας από τη λιβανική πλευρά εμποδίζει την Κύπρο να ανοίξει νέες περιοχές για έρευνα.

Την ίδια στιγμή, σημαντικοί ενεργειακοί όμιλοι δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για νέες αδειοδοτήσεις. Οι ExxonMobil και QatarEnergy, που ήδη δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ, έχουν εντοπίσει δύο υποσχόμενα κοιτάσματα, Glaucus και Pegasus. Το πρώτο εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου, ενώ οι έρευνες για το δεύτερο συνεχίζονται.

