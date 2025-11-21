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Διπλωματικός αγώνας δρόμου: Η Ευρώπη ετοιμάζει αντιπρόταση για την ειρήνη στην Ουκρανία
Ειδήσεις
11:22 - 21 Νοε 2025

Διπλωματικός αγώνας δρόμου: Η Ευρώπη ετοιμάζει αντιπρόταση για την ειρήνη στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επεξεργάζονται μια δική τους αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επιδιώκοντας παράλληλα να πείσουν το Κίεβο να την υποστηρίξει. Το ευρωπαϊκό σχέδιο παρουσιάζεται ως πιο ευνοϊκό για την Ουκρανία σε σύγκριση με το αμερικανικό πακέτο των 28 σημείων, το οποίο θεωρείται ότι τείνει προς τα ρωσικά συμφέροντα. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φιλοδοξούν να έχουν ολοκληρώσει την πρότασή τους εντός των επόμενων ημερών, αν και η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής δεσμευτεί για συμμετοχή.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο, αρκεί να οδηγεί σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και να περιλαμβάνει τόσο την Ουκρανία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τόνισε από τις Βρυξέλλες, για να είναι ένα σχέδιο αποτελεσματικό, πρέπει απαραίτητα να συμμετέχουν σε αυτό οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ανέφερε ότι τα σημεία της αμερικανικής πρότασης πρέπει να συζητηθούν άμεσα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, αλλά υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν ένα οριστικό και τελικό σχέδιο. Επισήμανε ακόμη ότι η γερμανική στάση ταυτίζεται με την ευρωπαϊκή, τονίζοντας την ανάγκη η Ουκρανία να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Μετά τη δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί ειλικρινά με τις ΗΠΑ, ενώ το Κρεμλίνο από την πλευρά του ανέφερε πως δεν διαπιστώνει ακόμη κάποια πραγματική διάθεση της Ουκρανίας για διαπραγμάτευση. Το σχέδιο που βγήκε στη δημοσιότητα προβλέπει μεταξύ άλλων στρατηγικές και εδαφικές διευθετήσεις, όπως την de facto αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς ως ρωσικών περιοχών, καθώς και τη δέσμευση του ΝΑΤΟ να μην αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία. Περιλαμβάνει επίσης οικονομικές ρυθμίσεις για την ανοικοδόμηση της χώρας και την αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει ρυθμίσεις πέραν του ουκρανικού ζητήματος, οι οποίες δεν γίνονται αποδεκτές ούτε από το Κίεβο ούτε από τις Βρυξέλλες. Παρ’ όλα αυτά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε διατεθειμένος να διαπραγματευτεί το πλαίσιο που προτάθηκε από τις ΗΠΑ, το οποίο φέρεται να έχει συνδιαμορφωθεί από τον μόνιμο απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dee5sz35j31l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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