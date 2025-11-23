Reuters: Ο Τραμπ σχεδιάζει μυστικές επιχειρήσεις για την ανατροπή Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το Reuters δεν κατάφερε να εξακριβώσει τον ακριβή χρόνο ή την έκταση των νέων επιχειρήσεων, ούτε εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει οριστική απόφαση για δράση. Αναφορές για επικείμενη κίνηση πληθαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα. Δύο από τους αξιωματούχους ανέφεραν ότι οι συγκαλυμμένες επιχειρήσεις πιθανότατα θα αποτελέσουν την πρώτη φάση της νέας δράσης κατά του Μαδούρο. Και οι τέσσερις αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των επικείμενων ενεργειών των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τα ερωτήματα στον Λευκό Οίκο. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος το Σάββατο δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο σχετικά με τη Βενεζουέλα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τα ναρκωτικά που πλημμυρίζουν τη χώρα μας και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη όσους ευθύνονται», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε επιλογές που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που έχει παρουσιάσει ως ρόλο του Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Εκείνος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, στην εξουσία από το 2013, έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες και ο στρατός της Βενεζουέλας θα αντισταθούν σε μια τέτοια απόπειρα.

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος, ο οποίος θα γιορτάσει τα 63α γενέθλιά του την Κυριακή, εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό θέατρο του Καράκας για την πρεμιέρα τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη ζωή του.

Η στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων στην Καραϊβική βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, και ο Τραμπ έχει εγκρίνει συγκαλυμμένες επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε την Παρασκευή μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για «ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση» κατά τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα και τις κάλεσε να επιδείξουν προσοχή. Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις που αναχωρούσαν από τη Βενεζουέλα το Σάββατο μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τη Δευτέρα να χαρακτηρίσουν το Καρτέλ των Ήλιων (Cartel de los Soles) ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον φερόμενο ρόλο του στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν αξιωματούχοι. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται του καρτέλ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ηγκεσεθ: Νέες επιλογές μετά τον χαρακτηρισμό ως τρομοκρατικής οργάνωσης

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι ο χαρακτηρισμός «ανοίγει μια σειρά νέων επιλογών για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο επερχόμενος χαρακτηρισμός θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πλήξουν περιουσιακά στοιχεία και υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλλά έχει επίσης εκφράσει διάθεση να επιδιώξει ενδεχομένως διαπραγματεύσεις με την ελπίδα μιας διπλωματικής λύσης. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Δεν ήταν σαφές εάν αυτές μπορεί να επηρεάσουν τον χρόνο ή την έκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου μαζί με την ομάδα κρούσης του, ενώ στην περιοχή βρίσκονται ήδη τουλάχιστον επτά ακόμη πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι στιγμής επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, παρότι η συγκεντρωμένη ισχύς ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες τέτοιων επιχειρήσεων. Αμερικανοί στρατιώτες έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 πλήγματα σε φερόμενες ναρκοβαρκές στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταδικάσει τα πλήγματα ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις αμάχων, και ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αμερικανικός στρατός υπερτερεί συντριπτικά του στρατού της Βενεζουέλας, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, χαμηλών μισθών και εξοπλισμού σε κακή κατάσταση. Ορισμένοι διοικητές μονάδων αναγκάστηκαν να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να ταΐσουν τους στρατιώτες τους επειδή οι κρατικές προμήθειες δεν επαρκούν, όπως έχει αναφέρει το Reuters.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής ανταρτοπόλεμου, την οποία η κυβέρνηση αποκαλεί «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές κρατικής τηλεόρασης.

Αυτή η προσέγγιση θα περιλάμβανε μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες να πραγματοποιούν σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπολέμου, σύμφωνα με πηγές και παλαιότερα έγγραφα σχεδιασμού που έχει δημοσιεύσει το Reuters.