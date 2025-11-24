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«Άκυρο» από τη Ρωσία στην ευρωπαϊκή αντιπρόταση: «Δεν μας κάνει», λέει το Κρεμλίνο
Ειδήσεις
17:09 - 24 Νοε 2025

«Άκυρο» από τη Ρωσία στην ευρωπαϊκή αντιπρόταση: «Δεν μας κάνει», λέει το Κρεμλίνο

Reporter.gr Newsroom
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«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι καθόλου εποικοδομητικό και δεν μας κάνει», δήλωσε τη Δευτέρα (24/11) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ.   

Ο Ουσάκοφ είπε – σύμφωνα με το Reuters – πως εν αντιθέσει με την ευρωπαϊκή αντιπρόταση, πολλά σημεία του αμερικανικού σχεδίου φαίνονται «αρκετά αποδεκτά» στη Μόσχα και σημείωσε πως πολλά κάποια σημεία απαιτούν περαιτέρω συζήτηση.

Σύμφωνα με αντίγραφο της ευρωπαϊκής αντιπρότασης που είδε το Reuters, το νέο αυτό σχέδιο αλλάζει ουσιαστικά το νόημα και τη βαρύτητα κρίσιμων σημείων που αφορούν το ΝΑΤΟ και τα εδάφη.

Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή (21/11) πως οι αμερικανικές προτάσεις για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι αν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προελάσουν περαιτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά την απόρριψη εκ μέρους της Μόσχας του ευρωπαϊκού σχεδίου, οι ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις εντείνονται.

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Οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων από 20 ευρωπαϊκές χώρες με κοινή δήλωση απευθύνουν ηχηρή προειδοποίηση ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα καθορίσει την ασφάλεια της ηπείρου για γενιές, καλώντας τους ηγέτες της ΕΕ σε ενιαία και αταλάντευτη στάση απέναντι στη Ρωσία.

Η δήλωση, που υπογράφεται μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζει στήριξη σε «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, θεμελιωμένη στο διεθνές δίκαιο και με πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας».

Παράλληλα προειδοποιούν ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας -και η ειρήνη που θα ακολουθήσει- θα καθορίσουν την ασφάλεια της Ευρώπης για γενιές και θα επηρεάσουν τα υπαρξιακά συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων».

Υπό αυτό το πρίσμα, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ζητούν «επείγουσες συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» ώστε να ληφθεί μια «ενιαία και βασισμένη σε αρχές στάση» υπέρ της Ουκρανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 18:21
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