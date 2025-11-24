Επίσκεψη - ορόσημο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στον Αμπντουλάχ Οτσαλάν στη φυλακή

Μια κίνηση με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας επίλυσης του Κουρδικού πραγματοποιήθηκε σήμερα 24/11, καθώς αντιπροσωπεία της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης επισκέφθηκε τον φυλακισμένο ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, στο νησί Ιμραλί.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις εργασίες της «Επιτροπής Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας», ενός διακομματικού οργάνου που έχει αναλάβει να εξετάσει τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις για την προώθηση μιας πολιτικής λύσης στο Κουρδικό. Η απόφαση για την αποστολή αντιπροσωπείας είχε εγκριθεί στις 21 Νοεμβρίου με ενισχυμένη πλειοψηφία 3/5, μετά από δημόσια πρόταση του αρχηγού του ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ενός από τους βασικούς πολιτικούς συμμάχους του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης, οι βουλευτές απηύθυναν στον Οτσαλάν σειρά ερωτημάτων σχετικά με την έκκλησή του της 27ης Φεβρουαρίου για ειρήνη και δημοκρατική μετάβαση, η οποία οδήγησε στην απόφαση του ΡΚΚ να κινηθεί προς διάλυση και αφοπλισμό. Ο φυλακισμένος ηγέτης παρείχε «λεπτομερείς δηλώσεις», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα της Συρίας, με τους βουλευτές να ζητούν τη θέση του Οτσαλάν για την υλοποίηση της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου, που προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων των SDF στον συριακό στρατό. Η Άγκυρα πιέζει ώστε η απόφαση του ΡΚΚ για αφοπλισμό να δεσμεύει και τις κουρδικές οργανώσεις στη βόρεια Συρία, τις οποίες θεωρεί παρακλάδι του ΡΚΚ.

Τα ονόματα των μελών της αντιπροσωπείας δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ωστόσο, το CHP και το ΙΥΙ είχαν ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα συμμετάσχουν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΑΚΡ, του ΜΗΡ και του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM).

Το προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης έκανε λόγο για «θετικά αποτελέσματα» που αφορούν τόσο την κοινωνική ένταξη όσο και την ενίσχυση της αδελφοσύνης, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις δημιουργούν προοπτική σταθερότητας σε περιφερειακό επίπεδο.

Η αντιπροσωπεία θα παρουσιάσει αναλυτική ενημέρωση για τη συνάντηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου.

Η σημερινή κίνηση αποτελεί συνέχεια μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί κάλεσε δημοσίως το ΡΚΚ να διαλυθεί. Ακολούθησε η έκκληση του Οτσαλάν από το Ιμραλί, στις 27 Φεβρουαρίου φέτος, για τερματισμό της δράσης της οργάνωσης. Έκτοτε, μια σειρά γεγονότων επιβεβαιώνουν τη σταδιακή υλοποίηση αυτής της πορείας: στις 11 Ιουλίου, σε τελετή κοντά στο όρος Καντίλ, 30 μέλη του ΡΚΚ παρέδωσαν συμβολικά τα όπλα τους· στις 27 Οκτωβρίου η οργάνωση ανακοίνωσε την αποχώρηση των δυνάμεών της από την Τουρκία προς το βόρειο Ιράκ, ενώ στις 17 Νοεμβρίου γνωστοποίησε ότι αποσύρει και τις δυνάμεις της από την περιοχή Ζαπ, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Η επίσκεψη στο Ιμραλί θεωρείται από αναλυτές ως ένα ακόμη βήμα σε μια σύνθετη και αβέβαιη διαδικασία, η οποία ωστόσο δείχνει να επιταχύνεται.