ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεκίνησε ο αφοπλισμός του PKK: Παρέδωσαν τα όπλα και τα έκαψαν (video)
Ειδήσεις
13:59 - 11 Ιουλ 2025

Ξεκίνησε ο αφοπλισμός του PKK: Παρέδωσαν τα όπλα και τα έκαψαν (video)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μία συμβολική τελετή κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στο Βόρειο Ιράκ, ξεκίνησε επίσημα την Παρασκευή (11/7) η διαδικασία του αφοπλισμού του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τούρκικα μέσα ενημέρωσης, ομάδα 30 έως 44 μελών της οργάνωσης παρέδωσε τα όπλα της, σηματοδοτώντας την έναρξη μίας διαδικασίας που, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις παρυφές του όρους Καντίλ, όπου διατηρείται η κύρια βάση του PKK, και συνοδεύτηκε από την τελετουργική καταστροφή των όπλων σε ειδικά προετοιμασμένη πυρά. Οπτικό υλικό από την εκδήλωση κάνει ήδη το γύρο του κόσμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reporter.gr (@reporter.gr)

«Από εδώ και στο εξής, με σκοπό να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον σοσιαλισμό με δημοκρατικά πολιτικά και νομικά μέσα και με βάση τη θέσπιση νόμων για τη δημοκρατική ένταξη, καταστρέφουμε τα όπλα μας με ελεύθερη βούληση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της επονομαζόμενης «Κοινωνικής Ομάδας Ειρήνης και Δημοκρατίας», η οποία εκφράζει τις θέσεις του PKK.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, πέρα από τα μέλη του PKK, Τούρκοι αξιωματούχοι, κυρίως στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, εκπρόσωποι της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ, ηγετικά στελέχη του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM), το οποίο είχε διαμεσολαβήσει μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, καθώς και απεσταλμένοι της ιρακινής κυβέρνησης και δημοσιογράφοι διεθνών και τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Η διαδικασία του αφοπλισμού έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την περιοχή και αποτελεί κομβικό βήμα στις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων ανταρτών.

Ασφαλώς, για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί μία σπουδαία επιτυχία, καθώς το κουρδικό ήταν το σημαντικότερο εσωτερικό πρόβλημα, που του στοίχιζε και σε ψήφους.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 15:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταναστευτικό: Ψηφίστηκε η τροπολογία για το άσυλο - 177 «ναι» από ΝΔ, Ελληνική Λύση
Πολιτική

Μεταναστευτικό: Ψηφίστηκε η τροπολογία για το άσυλο - 177 «ναι» από ΝΔ, Ελληνική Λύση

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι ευκαιρίες που προσφέρουν επτά αγορές της Λατινικής Αμερικής
Επιχειρήσεις

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι ευκαιρίες που προσφέρουν επτά αγορές της Λατινικής Αμερικής

Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα
Πολιτική

Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ
Ειδήσεις

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Επίσκεψη - ορόσημο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στον Αμπντουλάχ Οτσαλάν στη φυλακή
Ειδήσεις

Επίσκεψη - ορόσημο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στον Αμπντουλάχ Οτσαλάν στη φυλακή

PKK: Ανακοινώνει απόσυρση των δυνάμεών του από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ
Ειδήσεις

PKK: Ανακοινώνει απόσυρση των δυνάμεών του από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ