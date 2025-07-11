Ξεκίνησε ο αφοπλισμός του PKK: Παρέδωσαν τα όπλα και τα έκαψαν (video)

Με μία συμβολική τελετή κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στο Βόρειο Ιράκ, ξεκίνησε επίσημα την Παρασκευή (11/7) η διαδικασία του αφοπλισμού του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τούρκικα μέσα ενημέρωσης, ομάδα 30 έως 44 μελών της οργάνωσης παρέδωσε τα όπλα της, σηματοδοτώντας την έναρξη μίας διαδικασίας που, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις παρυφές του όρους Καντίλ, όπου διατηρείται η κύρια βάση του PKK, και συνοδεύτηκε από την τελετουργική καταστροφή των όπλων σε ειδικά προετοιμασμένη πυρά. Οπτικό υλικό από την εκδήλωση κάνει ήδη το γύρο του κόσμου.

«Από εδώ και στο εξής, με σκοπό να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον σοσιαλισμό με δημοκρατικά πολιτικά και νομικά μέσα και με βάση τη θέσπιση νόμων για τη δημοκρατική ένταξη, καταστρέφουμε τα όπλα μας με ελεύθερη βούληση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της επονομαζόμενης «Κοινωνικής Ομάδας Ειρήνης και Δημοκρατίας», η οποία εκφράζει τις θέσεις του PKK.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, πέρα από τα μέλη του PKK, Τούρκοι αξιωματούχοι, κυρίως στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, εκπρόσωποι της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ, ηγετικά στελέχη του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM), το οποίο είχε διαμεσολαβήσει μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, καθώς και απεσταλμένοι της ιρακινής κυβέρνησης και δημοσιογράφοι διεθνών και τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Η διαδικασία του αφοπλισμού έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την περιοχή και αποτελεί κομβικό βήμα στις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων ανταρτών.

Ασφαλώς, για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί μία σπουδαία επιτυχία, καθώς το κουρδικό ήταν το σημαντικότερο εσωτερικό πρόβλημα, που του στοίχιζε και σε ψήφους.