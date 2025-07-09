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Ιστορικό μήνυμα Οτσαλάν: Βίντεο με κάλεσμα στα μέλη του ΡΚΚ για πλήρη αφοπλισμό
Ειδήσεις
11:59 - 09 Ιουλ 2025

Ιστορικό μήνυμα Οτσαλάν: Βίντεο με κάλεσμα στα μέλη του ΡΚΚ για πλήρη αφοπλισμό

Reporter.gr Newsroom
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O φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, απευθύνοντας άμεση έκκληση για κατάθεση των όπλων από τα μέλη της οργάνωσης.

Στο ιστορικό αυτό βίντεο, που γυρίστηκε στη φυλακή του Ιμραλί, όπου κρατείται από το 1999, ο Οτσαλάν τονίζει την ανάγκη για ειρήνη και δημοκρατική λύση στο Κουρδικό ζήτημα. Δίπλα του εμφανίζονται και έξι ακόμα κρατούμενα μέλη του ΡΚΚ, συμβολίζοντας την ενότητα στο κάλεσμα του.

Ο Οτσαλάν υπογραμμίζει ότι η εποχή του ένοπλου αγώνα έχει τελειώσει και πως το PKK έχει ήδη εγκαταλείψει τη στρατηγική του περί έθνους-κράτους. «Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής και της κοινωνικής ειρήνης, όχι των όπλων. Αυτό είναι το ιστορικό μας βήμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η μετάβαση από τον ένοπλο αγώνα στη δημοκρατική πολιτική και το δίκαιο δεν αποτελεί ήττα, αλλά επιτυχία.

Παράλληλα, κάλεσε το ΡΚΚ να ενεργοποιήσει μηχανισμό για την πλήρη κατάθεση των όπλων, ενώ αναγνώρισε τη σημασία της κοινοβουλευτικής υποστήριξης στη διαδικασία, μέσω σχετικής επιτροπής στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Το μήνυμα του Οτσαλάν έρχεται σε συνέχεια μιας ευρύτερης διαδικασίας συνομιλιών στο Ιμραλί, τις οποίες χαρακτήρισε «βασισμένες στην ελεύθερη βούληση». Δήλωσε πως δεν αντιλαμβάνεται την προσωπική του ελευθερία ως ατομικό ζήτημα, αλλά στο πλαίσιο μιας συλλογικής ελευθερίας της κοινωνίας.

«Η κοινωνία μπορεί να είναι ελεύθερη στο βαθμό που τα άτομα γίνονται ελεύθερα και το άτομο μπορεί να είναι ελεύθερο στο βαθμό που η κοινωνία γίνεται ελεύθερη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφοπλισμός στην πράξη - Συμβολική τελετή στη Σουλεϊμανίγια

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, περίπου 50 μέλη του PKK αναμένεται να παραδώσουν τον οπλισμό τους στη Σουλεϊμανίγια του Βορείου Ιράκ, με πιθανότερη ημερομηνία την Παρασκευή 11 Ιουλίου. Η τελετή θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες θα διακόψουν κάθε ενεργό δράση ως μέλη της οργάνωσης, παραμένοντας προς το παρόν στο Ιράκ.

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια του συνεδρίου του ΡΚΚ τον Μάιο, το οποίο αποφάσισε την αυτοδιάλυση της οργάνωσης και τον τερματισμό της ένοπλης δράσης της, εναρμονισμένο με την προηγούμενη έκκληση του Οτσαλάν στις 27 Φεβρουαρίου.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις του κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του εθνικιστή ηγέτη Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που είχε ζητήσει τον τερματισμό της ένοπλης παρουσίας του ΡΚΚ. Το μήνυμα Οτσαλάν ερμηνεύεται και ως προσπάθεια εξομάλυνσης και αποφόρτισης της μακροχρόνιας έντασης, αλλά και ως άνοιγμα προς μία νέα πολιτική φάση για το Κουρδικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 12:18
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