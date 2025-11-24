Μπαράζ καταρρίψεων ουκρανικών drones ανακοίνωσε η Μόσχα

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 24/11 νέα σειρά καταρρίψεων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μία ημέρα μετά το πλήγμα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή της Μόσχας, που είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 10 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα εξουδετερώθηκαν. Από τις 08:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας κατέρριψαν 50 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ευρύ γεωγραφικό τόξο: στις περιφέρειες Μόσχας, Μπριάνσκ, Καλούγκας και Κουρσκ, καθώς και στη χερσόνησο της Κριμαίας και στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι συνεργεία βρίσκονται ήδη στα σημεία όπου έχουν εντοπιστεί συντρίμμια drones, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Το νέο κύμα επιθέσεων έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής ουκρανικής επίθεσης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πόλης Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Το πλήγμα είχε προκαλέσει διακοπές ρεύματος εν μέσω σφοδρού ψύχους, οδηγώντας τις αρχές στην ενεργοποίηση εφεδρικών συστημάτων για την τροφοδοσία των 33.000 κατοίκων.

Ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι η λειτουργία του σταθμού αποκαταστάθηκε πλήρως, σημειώνοντας πως τα τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων με drones τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα που το Κίεβο δεν σχολιάζει επισήμως τις επιχειρήσεις σε ρωσικό έδαφος.