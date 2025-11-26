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Ουκρανικό: Ο Τραμπ υπερασπίζεται τους χειρισμούς του Γουίτκοφ – Ερωτηματικά για την ρωσική χροιά στα 28 σημεία
Ειδήσεις
11:50 - 26 Νοε 2025

Ουκρανικό: Ο Τραμπ υπερασπίζεται τους χειρισμούς του Γουίτκοφ – Ερωτηματικά για την ρωσική χροιά στα 28 σημεία

Reporter.gr Newsroom
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Η προέλευση του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία παραμένει ασαφής. Ένα τηλεφώνημα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με έναν σύμβουλο του Πούτιν εγείρει ερωτήματα. Ο Τραμπ κάνει λόγο για «κανονικές διαπραγματεύσεις». Κάποιοι Ρεπουμπλικανοί, ωστόσο, το βλέπουν διαφορετικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίζεται τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, απέναντι στις κατηγορίες ότι ενεργεί υπέρ της Ρωσίας στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας. «Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό», δήλωσε ο Τραμπ όταν μία δημοσιογράφος τον ρώτησε σχετικά με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Η ίδια είπε ότι είχε στην κατοχή της ηχητικό περίπου πεντάλεπτης συνομιλίας από τις 14 Οκτωβρίου, την οποία δημοσίευσε σε μορφή απομαγνητοφώνησης, σύμφωνα με αναμετάδοση της γερμανικής Tagesschau.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο Γουίτκοφ συνομιλεί με τον Γιούρι Ουσακόφ, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και φαίνεται να του δίνει συμβουλές για την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων. Ο Γουίτκοφ προτείνει, μεταξύ άλλων, ο Πούτιν να τονίσει τον ρόλο του Τραμπ ως «άνδρα της ειρήνης». Επιπλέον, θέτει την ιδέα ενός «σχεδίου 20 σημείων», παρόμοιο με ένα αμερικανικό έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για συνομιλίες σχετικά με μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά δύο ημέρες αργότερα

Το τηλεφώνημα ίσως συνδέεται με την προέλευση του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων, το οποίο πολλοί αναλυτές θεώρησαν στην αρχική του μορφή ευνοϊκό προς τη Μόσχα. Το σχέδιο προέβλεπε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας και δέσμευση ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, ο Γουίτκοφ είπε ότι πιστεύει πως η Ρωσία «πάντα ήθελε μια ειρηνευτική συμφωνία» και εξέφρασε τον «βαθύ σεβασμό» του προς τον πρόεδρο Πούτιν.

Το προτεινόμενο τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν πραγματοποιήθηκε τελικά στις 16 Οκτωβρίου. Ο Τραμπ το χαρακτήρισε «πολύ παραγωγικό» και αμφισβήτησε το ουκρανικό αίτημα για πυραύλους κρουζ «Tomahawk». Την επόμενη ημέρα υποδέχτηκε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Κριτική από Ρεπουμπλικάνους

Η δημοσιοποίηση του τηλεφωνήματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και στο ίδιο το κόμμα του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ έκανε λόγο στην πλατφόρμα X για «τεράστιο πρόβλημα» και ζήτησε τον τερματισμό «μυστικών παράλληλων καναλιών».

Ακόμη πιο σκληρός ήταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον: «Είναι προφανές ότι ο Γουίτκοφ βρίσκεται πλήρως στο πλευρό των Ρώσων», έγραψε. «Δεν μπορεί κανείς να του εμπιστευτεί αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα έκανε κάτι λιγότερο ένας πράκτορας πληρωμένος από τη Ρωσία; Πρέπει να απολυθεί».

Ο Τραμπ στηρίζει τον Γουίτκοφ

Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες αυτές. Αν και δεν είχε ακούσει την ηχογράφηση, είπε ότι του φαίνεται σαν «απολύτως κανονικές διαπραγματεύσεις». Κάποιος πρέπει, είπε, να μεταφέρει στην Ουκρανία τις ρωσικές θέσεις και αντιστρόφως στη Μόσχα τις ουκρανικές απαιτήσεις. Υποστήριξε ότι ο Γουίτκοφ πιθανότατα ενεργεί με τον ίδιο τρόπο και στις συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά.

Όταν ρωτήθηκε αν δεν ανησυχεί ότι ο απεσταλμένος του είναι υπερβολικά φιλικός προς τη Ρωσία, ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει ακόμη χρόνια, ενώ η Ρωσία διαθέτει «πολύ περισσότερους κατοίκους και στρατιώτες» από την Ουκρανία. Επομένως, αν το ουκρανικό κράτος μπορέσει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, αυτό είναι, κατά τη γνώμη του, θετική εξέλιξη. Οι συνομιλίες για το πλαίσιο διαπραγμάτευσης βρίσκονται πλέον στο στάδιο της «λεπτομερούς ρύθμισης», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε στο AFP ότι το δημοσίευμα αποδεικνύει πως ο Γουίτκοφ «μιλά σχεδόν καθημερινά με εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας για την επίτευξη ειρήνης — ακριβώς γι’ αυτό τον διόρισε ο πρόεδρος Τραμπ».

Η Μόσχα επιβεβαιώνει επίσκεψη Γουίτκοφ

Η Ρωσία επιβεβαίωσε έναν προγραμματισμένο ταξιδιωτικό σταθμό του Γουίτκοφ στη Μόσχα. Όπως δήλωσε ο Ουσακόφ στην κρατική τηλεόραση, έχει επιτευχθεί μια «προκαταρκτική συμφωνία» ώστε να επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα τη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό ανταποκριτή Πάβελ Σαρούμπιν, ο Γουίτκοφ και ορισμένοι ακόμη αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης που ασχολούνται με «ουκρανικά ζητήματα» αναμένεται να βρεθούν στη Ρωσία.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης ειρηνικής λύσης στον σχεδόν τετραετή ρωσικό επιθετικό πόλεμο, ο Τραμπ είχε ήδη αναφέρει ότι ο Γουίτκοφ «πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα» θα συνομιλήσει με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και διαπραγματευτής, Ντάνιελ Ντρίσκολ, έχει αντίστοιχα επαφές με την ουκρανική πλευρά.

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