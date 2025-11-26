Μπακογιάννη: Ο Τσίπρας προσπαθεί να «κλείσει» λογαριασμούς και να παρουσιαστεί με μια νέα εικόνα

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη τοποθετήθηκε σήμερα (26/11) για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει, όπως επίσης και για τις εκτιμήσεις της για το έργο της κυβέρνησης και τις εξελίξεις στο ουκρανικό.

Η κα. Μπακογιάννη, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο σταθμό Παραπολιτικά αναφέρθηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κάνοντας μια εκτίμηση για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού πίσω από αυτό το εγχείρημα, ενώ παράλληλα δεν παρέλειψε να του ασκήσει και κριτική για την αξιοπιστία του.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Μου έστειλε το βιβλίο αλλά δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, έχει αφιέρωση, είναι μια απλή, τυπική αφιέρωση. Αίσθησή μου είναι ότι ο Τσίπρας ξεκίνησε να γράψει αυτό το βιβλίο για να κλείσει τους λογαριασμούς του οι οποίοι είναι πολλοί και είναι ανοιχτοί. Κάνει μια προσπάθεια να τους κλείσει ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά με ποιους θα μπορεί να προχωρήσει και με ποιους αποκλείεται να πάει από κοινού».

«Επιδιώκει να κλείσει λογαριασμούς για να μπορεί να ξεκινήσει με μια διαφορετική εικόνα, όχι την εικόνα του ριζοσπάστη Αριστερού αλλά του μετριοπαθούς Κεντροαριστερού ηγέτη και να διεκδικήσει με αυτό τον τρόπο ένα χώρο ο οποίος είναι ο Κεντροαριστερός χώρος και ο οποίος αγγίζει και κομμάτια του ΠΑΣΟΚ».

Προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Η πραγματικότητα είναι απλή· όταν η αλήθεια του Τσίπρα συγκρούεται με την αλήθεια των υπόλοιπων Ελλήνων είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει για την αξιοπιστία του δηλαδή θα κριθεί από την αξιοπιστία του».

Σχετικά με την πιθανότητα επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι αυτό εξαρτάται τόσο από την επιλογή των προσώπων, όσο και από το πολιτικό πρόγραμμα που σκοπεύει να παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Την ίδια στιγμή, η βουλευτής της ΝΔ μίλησε και για το έργο της κυβέρνησης τονίζοντας τη σημασία της εξυγιάνσης στον αγροτικό τομέα, πεδίο -που όπως παραδέχθηκε ανοιχτά- η κυβέρνηση είχε αποτύχει παταγωδώς.

Σχετικά δε, με την πιθανότητα επίτευξης μιας τρίτης αυτοδύναμης θητείας, η κα. Μπακογιάννη εμφανίστηκε αισιόδοξη, επισημαίνοντας ότι η εικόνα για την οικονομία και τη χώρα εξακολουθεί -σύμφωνα με την ίδια- να είναι θετική.

Επιπλέον, σχετικά με ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, σημείωσε σκωπτικά ότι «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

Κλείνοντας, η κα. Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στις τρέχουσες εξελίξεις στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και το ρόλο της Ευρώπης σε αυτό:

«Ο δυνατός παίκτης σε αυτή την εξίσωση εξακολουθούν να είναι οι Αμερικάνοι. Θα πάρει χρόνο στην Ευρώπη να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο να μπορεί να υπάρχει μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σταδιακά σε αυτή την λογική, γιατί ανεξάρτητη ευρωπαϊκή πολιτική χωρίς αμυντική θωράκιση δεν μπορεί να υπάρξει.