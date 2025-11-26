Νομοθεσία της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών: Η θέση του EK για τα μέτρα απλούστευσης

Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απλούστευσης της νομοθεσίας που υιοθετήθηκε το 2023 για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην ΕΕ δεν προέρχονται από αποψιλωμένες εκτάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο καθόρισε την Τετάρτη (26/11) τη διαπραγματευτική του θέση, τιθέμενο υπέρ στοχευμένων μέτρων που θα διευκολύνουν εταιρείες, παγκόσμιους φορείς, αλλά και κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες να εφαρμόσουν τον κανονισμό της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών. Οι τροπολογίες επί της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής ψηφίστηκαν σε συνέχεια της απόφασης του Κοινοβουλίου κατά την τελευταία σύνοδο της ολομέλειας να επισπεύσει τη σχετική διαδικασία.

Αναβολή ενός έτους για όλες τις εταιρείες

Σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, οι εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα επιπλέον έτος για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την πρόληψη της αποψίλωσης των δασών. Οι μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης και οι έμποροι θα πρέπει πλέον να τηρούν τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού από τις 30 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από τις 30 Ιουνίου 2027. Ο πρόσθετος αυτός χρόνος αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης και στην εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση του ψηφιακού συστήματος που χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης, οι έμποροι και οι εκπρόσωποί τους για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων δέουσας επιμέλειας.

Απλούστευση των απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι το βάρος της υποβολής δήλωσης δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να πέφτει στις επιχειρήσεις που εισάγουν αρχικά το σχετικό προϊόν στην αγορά της ΕΕ και όχι στους φορείς εκμετάλλευσης και στους εμπόρους που στη συνέχεια το εμπορεύονται.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, θα μειώσουν επίσης τις υποχρεώσεις για τους πολύ μικρούς και τους μικρούς κύριους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να υποβάλλουν μόνο εφάπαξ, απλουστευμένη δήλωση.

Το Κοινοβούλιο ζήτησε επανεξέταση της νομοθετικής απλούστευσης έως τις 30 Απριλίου 2026 για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και τον διοικητικό φόρτο της νομοθεσίας.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 402 ψήφους υπέρ, 250 ψήφους κατά και 8 αποχές.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας, η οποία πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ πριν από το τέλος του 2025, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η αναβολή του ενός έτους.

Σχετικές πληροφορίες

Ο υπό απλούστευση κανονισμός εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 19 Απριλίου 2023. Επιδιώκει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας μέσω της πρόληψης της αποψίλωσης των δασών που συνδέεται με την κατανάλωση κακάου, καφέ, φοινικέλαιου, σόγιας, ξύλου, καουτσούκ, ξυλάνθρακα, έντυπου χαρτιού και προϊόντων βοοειδών στην ΕΕ.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμά ότι 4,2 δισεκατομμύρια στρέμματα δάσους (μια έκταση μεγαλύτερη από την ΕΕ) χάθηκαν λόγω της αποψίλωσης των δασών μεταξύ 1990 και 2020. Η κατανάλωση στην ΕΕ ευθύνεται για περίπου το 10% της αποψίλωσης των δασών παγκοσμίως. Το φοινικέλαιο και η σόγια αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα αυτού.