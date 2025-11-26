ΠΑΣΟΚ για ΣΣΕ: H κυβέρνηση προσαρμόστηκε υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και των ευρωπαϊκών οδηγιών

«Καλώς την και ας άργησε», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για το σχέδιο κοινωνικής συμφωνίας κυβέρνησης-κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει πως «όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακριβώς ένα χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024 άνοιξε τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση τον χλεύασε λέγοντας πως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ανήκουν στο παρελθόν». Σημειώνει ότι «επί ημερών της μόλις ένας στους πέντε εργαζόμενους στη χώρα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «προκαλεί θυμηδία» η αποστροφή του πρωθυπουργού πως «είναι εντυπωσιακό ότι η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση». Επ αυτού υπογραμμίζει: «Ποιος υποχρέωσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να θεσπίσει τον ν. 4635/2019 και να απενεργοποιήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία; Ποιος την εμπόδισε να επαναφέρει νωρίτερα τη μετενέργεια και να στηρίξει την επεκτασιμότητα, όπως επίμονα ζητούσε το ΠΑΣΟΚ;».

«Κύριε πρωθυπουργέ, αυτό που είναι εντυπωσιακό, είναι πως επί των ημερών σας η χώρα έσπασε κάθε αρνητικό ρεκόρ στο ποσοστό εργαζόμενων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Όπως εντυπωσιακή είναι και η επίθεση που εξαπολύσατε στον κόσμο της εργασίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι επένδυσε συνειδητά «σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια», όπου:

«- οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από όλους τους άλλους Ευρωπαίους αλλά η αγοραστική τους δύναμη είναι προτελευταία στην Ευρώπη,

– το μερίδιο των μισθών είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο των κερδών το τρίτο υψηλότερο».

Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, «είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας και των ευρωπαϊκών κανόνων και οδηγιών, αναγκάστηκε να μεταβάλλει άποψη». Προσθέτει ότι «η εν μέρει αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, που καταθέσαμε από το βήμα της ΔΕΘ, για επαναφορά της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, είναι ένα θετικό γεγονός», «όπως επίσης και η χορήγηση της δυνατότητας η ΓΣΕΕ να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά». Τονίζει ότι «χρειάζονται όμως ακόμα πολλά να γίνουν με πρώτο και κύριο την ουσιαστική αναμόρφωση του ΟΜΕΔ, την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και βέβαια την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει, τέλος, ότι «χρειάζεται άμεση παρέμβαση για να βγούμε από το σημερινό σκηνικό κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων. Για να δώσουμε ξανά στη χώρα αναπτυξιακή προοπτική με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου».