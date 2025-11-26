ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η OPAP Investment Limited Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:22 - 26 Νοε 2025

Η OPAP Investment Limited Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την ανακήρυξη της εταιρείας «OPAP Investment Limited» ως Προτιμητέου Επενδυτή στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ως δικαιούτο από τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζήτησε βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την «OPAP Investment Limited», την οποία έκανε αποδεκτή.

Ο Προτιμητέος Επενδυτής θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των € 80.000.000 καθώς και ποσοστό 30% επί του Μικτού Κέρδους κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των € 20.000.000.

Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, , του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου (ανενεργό) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE) (ανενεργό).

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Το Υπερταμείο ολοκλήρωσε με διαφάνεια και ταχύτητα τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων για 12 έτη, με ικανοποιητικό τίμημα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημόσιου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακήρυξη της Opap Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, με την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτει στην αγορά τυχερών παιγνίων, εγγυάται τη συνέχεια του θεσμού των Κρατικών Λαχείων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δράσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Στα «πράσινα» για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα παρά τη μεταβλητότητα
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στα «πράσινα» για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα παρά τη μεταβλητότητα

Μνημόνιο Συνεργασίας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ασφαλή διαχείριση δημόσιων δεδομένων
Ειδήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ασφαλή διαχείριση δημόσιων δεδομένων

ΗΠΑ: Άνοδος 0,5% στις παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άνοδος 0,5% στις παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών τον Σεπτέμβριο

Η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Roberta Metsola έρχεται στην Ελλάδα στις 28 Νοεμβρίου
Ειδήσεις

Η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Roberta Metsola έρχεται στην Ελλάδα στις 28 Νοεμβρίου

INSETE Intelligence: Αύξηση 5,6% στις αεροπορικές αφίξεις το δεκάμηνο &amp; 9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

INSETE Intelligence: Αύξηση 5,6% στις αεροπορικές αφίξεις το δεκάμηνο & 9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α&#039; τρίμηνο
Ανακοινώσεις

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α' τρίμηνο

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πολιτική
08/06/2026 - 17:20

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 17:06

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ