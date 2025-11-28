H Γερμανία στηρίζει την Τουρκία για συμμετοχή στο SAFE, χωρίς άρση του casus belli

Μήνυμα προς Ελλάδα και Κύπρο έστειλε το Βερολίνο σχετικά με το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Γερμανός ομόλογός του Γιόχαν Βάντεφουλ την Παρασκευή στη γερμανική πρωτεύουσα.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η νέα ευρωπαϊκή αμυντική πρωτοβουλία SAFE «πρέπει να είναι ανοιχτή σε εταίρους όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο», υπογραμμίζοντας πως η Άγκυρα αποτελεί «γεωστρατηγικό εταίρο» για τη Γερμανία και ότι οι διμερείς σχέσεις χρειάζονται «ένα νέο κεφάλαιο». Σύμφωνα με το Anadolu, ο Βάντεφουλ επανέλαβε την πρόθεση του Βερολίνου να ενισχύσει τη συνεργασία με την Τουρκία.

Η προοπτική συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE προκαλεί εντονότατες αντιδράσεις σε Αθήνα και Λευκωσία, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ το casus belli κατά της Ελλάδας, ενώ παραμένει και η κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου εδώ και 51 χρόνια.

Ωστόσο, ο κανονισμός του SAFE προβλέπει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών, θέτοντας σαφείς όρους για την εμπλοκή μη κρατών-μελών.

Το SAFE αποτελεί το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μέσω δανεισμού εξοπλιστικά προγράμματα, κοινές προμήθειες οπλικών συστημάτων και δράσεις υποστήριξης των αμυντικών δομών των κρατών-μελών. Το συνολικό πακέτο που έχει εγκριθεί αγγίζει τα 150 δισ. ευρώ και αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες.