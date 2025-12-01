Νοτιοανατολική Ασία: Εκατόμβη νεκρών από τις ιστορικές πλημμύρες - 1.160 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Η νοτιοανατολική Ασία μετρά μια από τις μεγαλύτερες φυσικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών, καθώς σφοδρές πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν Σουμάτρα, Σρι Λάνκα και γειτονικές χώρες. Ο αριθμός των θυμάτων έχει φτάσει τους 1.160, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που συνοδεύουν την περίοδο των μουσώνων, ενισχυμένες από τον κυκλώνα που έπληξε τη Σρι Λάνκα και τμήματα της Ταϊλάνδης και της Μαλαισίας, μετέτρεψαν ολόκληρες κοινότητες σε λασποθάλασσες. Στην Ινδονησία και ιδιαίτερα στη Σουμάτρα, οι επιπτώσεις υπήρξαν καταστροφικές.

Σουμάτρα: Ολόκληρα χωριά καλυμμένα από λάσπη

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί στη Σουμάτρα ανέρχονται σε 593, με 470 ανθρώπους να αγνοούνται. Δρόμοι έχουν εξαφανιστεί κάτω από τόνους λάσπης, ενώ πολλές περιοχές παραμένουν πλήρως αποκομμένες.

Ο 28χρονος Μισμπαχούμ Μουνίρ περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο το χάος που επικράτησε όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από το ορμητικό νερό, ενώ το σπίτι του πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά, με την στάθμη να αγγίζει τα δύο μέτρα.

Στα κέντρα φιλοξενίας χιλιάδων εκτοπισμένων επικρατούν δύσκολες συνθήκες – περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ελλείψεις σε προμήθειες και πολλά ευάλωτα άτομα, μεταξύ των οποίων έγκυες και μικρά παιδιά.

Άμεση κινητοποίηση, αλλά όχι διεθνής βοήθεια

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, που επιθεώρησε τις πληγείσες περιοχές, ανακοίνωσε την ανάπτυξη ελικοπτέρων, αεροσκαφών και τριών πολεμικών πλοίων για τη στήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Παρά τις πιέσεις, δεν έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ούτε έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια, σε αντίθεση με τη Σρι Λάνκα.

Σρι Λάνκα: Η μεγαλύτερη καταστροφή μετά το τσουνάμι του 2004

Στη Σρι Λάνκα, ο απολογισμός είναι επίσης τραγικός: τουλάχιστον 390 νεκροί και 352 αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «τη σοβαρότερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας».

Στην πρωτεύουσα και τα προάστια της, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Η 46χρονη κάτοικος Σέλβι περιγράφει ότι το νερό έχει καλύψει σχεδόν όλο το σπίτι της και πως προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί, μεταφέροντας τα υπάρχοντά της σε λίγες τσάντες.

ΠΟΥ: «Σήμα κινδύνου από την κλιματική κρίση»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έστειλε άμεσα ομάδες ταχείας επέμβασης και ιατρικό υλικό. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, τόνισε ότι τα ακραία φαινόμενα αποτελούν πλέον «ξεκάθαρη προειδοποίηση» για τη διαρκώς επιδεινούμενη κλιματική κρίση.