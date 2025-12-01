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Καναδάς: Συμφωνία για το πρόγραμμα Safe - Η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ στην πρωτοβουλία
Ειδήσεις
23:20 - 01 Δεκ 2025

Καναδάς: Συμφωνία για το πρόγραμμα Safe - Η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ στην πρωτοβουλία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Security Action for Europe (SAFE), η οποία θα δώσει στις καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ τη Δευτέρα 1/12.

«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει κρίσιμα κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει ευρωπαϊκές επενδύσεις στον καναδικό αμυντικό τομέα», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ανακοίνωσή του.

Το SAFE, ένα ταμείο επανεξοπλισμού ύψους 150 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, αποτελεί μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αμυντική της ικανότητα έως το 2030, εν μέσω φόβων για ρωσική επίθεση και αμφιβολιών σχετικά με την προστασία από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα 19 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον μηχανισμό χαμηλότοκων δανείων SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα εθνικά τους επενδυτικά σχέδια, με προθεσμία λήξης την 30η Νοεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 23:44
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