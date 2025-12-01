Καναδάς: Συμφωνία για το πρόγραμμα Safe - Η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ στην πρωτοβουλία

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Security Action for Europe (SAFE), η οποία θα δώσει στις καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ τη Δευτέρα 1/12.

«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει κρίσιμα κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει ευρωπαϊκές επενδύσεις στον καναδικό αμυντικό τομέα», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ανακοίνωσή του.

Το SAFE, ένα ταμείο επανεξοπλισμού ύψους 150 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, αποτελεί μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αμυντική της ικανότητα έως το 2030, εν μέσω φόβων για ρωσική επίθεση και αμφιβολιών σχετικά με την προστασία από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα 19 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον μηχανισμό χαμηλότοκων δανείων SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα εθνικά τους επενδυτικά σχέδια, με προθεσμία λήξης την 30η Νοεμβρίου.