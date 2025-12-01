ΕΕ: Τα κράτη-μέλη υπέβαλαν τα εθνικά τους σχέδια για το SAFE - Η Ελλάδα αιτείται €1,2 δισ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα 19 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον μηχανισμό χαμηλότοκων δανείων SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα εθνικά τους επενδυτικά σχέδια, με προθεσμία λήξης την 30η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Άμυνας, Αντριους Κουμπίλιους, τα 15 από τα 19 κράτη-μέλη περιλαμβάνουν στις επενδύσεις τους και στήριξη προς την Ουκρανία, με κεφάλαια που φτάνουν σε δισεκατομμύρια ευρώ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ, δεν αποκάλυψε ποιες χώρες απέφυγαν να εντάξουν την Ουκρανία, ούτε το ακριβές ποσό στήριξης που προβλέπεται για το Κίεβο.

Η Επιτροπή προγραμματίζει να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια πριν το τέλος του έτους. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, το Συμβούλιο της ΕΕ θα εγκρίνει τα σχέδια, επιτρέποντας την πρώτη εκταμίευση, που θα φτάνει έως το 15% των δανείων για κάθε χώρα.

Όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών, οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά προχωρούν θετικά, ενώ με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατέστη δυνατή συμφωνία. Ο Ρενιέ επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν έως 35%, με όρους που διασφαλίζουν τα συμφέροντα της ΕΕ.

Η Ελλάδα έχει αιτηθεί δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ από τον SAFE, με την Επιτροπή να εγκρίνει ήδη το πρώτο ποσό των 787,67 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα 19 κράτη-μέλη που υπέβαλαν τα σχέδιά τους είναι: Ελλάδα, Κύπρος, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Δανία.