ΕΕ: Τα κράτη-μέλη υπέβαλαν τα εθνικά τους σχέδια για το SAFE - Η Ελλάδα αιτείται €1,2 δισ.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Άμυνας, Αντριους Κουμπίλιους, τα 15 από τα 19 κράτη-μέλη περιλαμβάνουν στις επενδύσεις τους και στήριξη προς την Ουκρανία, με κεφάλαια που φτάνουν σε δισεκατομμύρια ευρώ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ, δεν αποκάλυψε ποιες χώρες απέφυγαν να εντάξουν την Ουκρανία, ούτε το ακριβές ποσό στήριξης που προβλέπεται για το Κίεβο.
Η Επιτροπή προγραμματίζει να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια πριν το τέλος του έτους. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, το Συμβούλιο της ΕΕ θα εγκρίνει τα σχέδια, επιτρέποντας την πρώτη εκταμίευση, που θα φτάνει έως το 15% των δανείων για κάθε χώρα.
Όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών, οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά προχωρούν θετικά, ενώ με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατέστη δυνατή συμφωνία. Ο Ρενιέ επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν έως 35%, με όρους που διασφαλίζουν τα συμφέροντα της ΕΕ.
Η Ελλάδα έχει αιτηθεί δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ από τον SAFE, με την Επιτροπή να εγκρίνει ήδη το πρώτο ποσό των 787,67 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα 19 κράτη-μέλη που υπέβαλαν τα σχέδιά τους είναι: Ελλάδα, Κύπρος, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Δανία.