Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα» δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υποστήριξε, δε, πως οι Ευρωπαίοι έμειναν εκτός συνομιλιών και παρεμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ από την επίτευξη ειρήνης μέσω διαλόγου.

Υπενθυμίζεται πως η Μόσχα δεν έχει κάνει δεκτές τις ευρωπαϊκές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, είναι στο πλευρό του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι το Ποκρόβσκ «βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού».

«Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» διεμήνυσε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ζελένσκι: Υπάρχει ευκαιρία για το τέλος του πολέμου

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του από το Δουβλίνο υποστήριξε πως «τώρα – περισσότερο από ποτέ – υπάρχει μια ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Προειδοποίησε, βέβαια, πως «κάποια πράγματα χρειάζονται ακόμη δουλειά», παρά το γεγονός ότι η παρούσα περίοδος είναι για τον Ζελένσκι δύσκολη, αλλά και ευοίωνη ως προς την εύρεση λύσης.

Σχετικά, δε, με τα παγωμένα ρωσικά assets, o Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε πως «είναι καιρός να μεταφερθούν στην Ουκρανία, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αξιόπιστα τόσο την άμυνά μας όσο και την ανοικοδόμησή μας».

Κάτι τέτοιο, όπως είπε, δεν θα ωφελούσε μόνον την Ουκρανία, αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους της, αφού θα μπορούσε έτσι να κάνει περισσότερες παραγγελίες προς τις χώρες που της παρέχουν στήριξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να λογοδοτήσει η Ρωσία «για την επιθετικότητα και τα εγκλήματα πολέμου», αναφέροντας ότι ένα ειδικό δικαστήριο εργάζεται ήδη πάνω σε αυτό το ζήτημα.