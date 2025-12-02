ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φεντερίκα Μογκερίνι: Υπό κράτηση η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν – Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για την τύχη της
Ειδήσεις
22:42 - 02 Δεκ 2025

Φεντερίκα Μογκερίνι: Υπό κράτηση η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν – Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για την τύχη της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπό κράτηση από τις βελγικές αρχές βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και νυν πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι.  

Η Μογκερίνι συνελήφθη στο πλαίσιο ερευνών για ενδεχόμενη απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών. Υπενθυμίζεται ότι από το 2014 έως το 2019 η Μογεκρίνι διηύθυνε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Κρίσιμες για την τύχη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν θα είναι οι επόμενες 48 ώρες, όπως διαβάζουμε στα διεθνή Μέσα, καθώς μέχρι τότε ο ανακριτής αναμένεται να αποφασίσει εάν θα της απαγγελθούν κατηγορίες και θα ακολουθηθούν περαιτέρω ενέργειες.

Όπως αναφέρει το Politico, η Μογκερίνι δεν είναι η μόνη που δεν της απαγγελθεί κατηγορίες· το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση ενός από τους ανώτερους διπλωμάτες του μπλοκ, του Στέφανο Σανίνο, ο οποίος βρίσκεται, επίσης, υπό κράτηση.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico, ανέφερε πως οι έφοδοι που έγιναν σήμερα συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Anitta Hipper, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο την Τρίτη στο πλαίσιο «εν εξελίξει έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν από την επανεκλογή της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη βελγική αστυνομία να γίνει άρση ασυλίας, τουλάχιστον για την περίπτωση του Στέφανο Σανίνο, κάτι που φέρεται να έγινε δεκτό.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται ακόμη ένας διευθυντής του Κολεγίου της Ευρώπης, όπου επίσης έγινε έφοδος από τη βέλγικη αστυνομία. Έφοδοι έγιναν ακόμη – πέρα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ – και σε σπίτια, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η υπόθεση φέρεται να αφορά τη χρηματοδότηση ακαδημίας της Μπριζ για νέους διπλωμάτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE
Ειδήσεις

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας
Ειδήσεις

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%
Ειδήσεις

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια
Ειδήσεις

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ