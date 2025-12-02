Φεντερίκα Μογκερίνι: Υπό κράτηση η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν – Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για την τύχη της

Υπό κράτηση από τις βελγικές αρχές βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και νυν πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Μογκερίνι συνελήφθη στο πλαίσιο ερευνών για ενδεχόμενη απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών. Υπενθυμίζεται ότι από το 2014 έως το 2019 η Μογεκρίνι διηύθυνε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Κρίσιμες για την τύχη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν θα είναι οι επόμενες 48 ώρες, όπως διαβάζουμε στα διεθνή Μέσα, καθώς μέχρι τότε ο ανακριτής αναμένεται να αποφασίσει εάν θα της απαγγελθούν κατηγορίες και θα ακολουθηθούν περαιτέρω ενέργειες.

Όπως αναφέρει το Politico, η Μογκερίνι δεν είναι η μόνη που δεν της απαγγελθεί κατηγορίες· το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση ενός από τους ανώτερους διπλωμάτες του μπλοκ, του Στέφανο Σανίνο, ο οποίος βρίσκεται, επίσης, υπό κράτηση.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico, ανέφερε πως οι έφοδοι που έγιναν σήμερα συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Anitta Hipper, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο την Τρίτη στο πλαίσιο «εν εξελίξει έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν από την επανεκλογή της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη βελγική αστυνομία να γίνει άρση ασυλίας, τουλάχιστον για την περίπτωση του Στέφανο Σανίνο, κάτι που φέρεται να έγινε δεκτό.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται ακόμη ένας διευθυντής του Κολεγίου της Ευρώπης, όπου επίσης έγινε έφοδος από τη βέλγικη αστυνομία. Έφοδοι έγιναν ακόμη – πέρα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ – και σε σπίτια, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η υπόθεση φέρεται να αφορά τη χρηματοδότηση ακαδημίας της Μπριζ για νέους διπλωμάτες.