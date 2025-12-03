Καϊλή: Μήνυμα συμπαράστασης στη Μογκερίνι – Το Βέλγιο δεν είναι «ασφαλές μέρος» για τους πολιτικούς

Θέση για την υπόθεση σχετικά με την έρευνα για απάτη, η οποία οδήγησε στην προσωρινή κράτηση της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, πήρε η Εύα Καϊλή, δηλώνοντας ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος για τους πολιτικούς».

Εκφράζοντας τη στήριξή της στη Μογκερίνι, η κα Καϊλή – η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate – δήλωσε, μιλώντας από το Αμπού Ντάμπι όπου βρίσκεται στην εφημερίδα La Stampa, πως είναι «σοκαρισμένη», αλλά όχι και έκπληκτη από το γεγονός πως διενεργείται έρευνα σχετικά με το εάν μία δημόσια προσφορά ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Σημειώνεται πως η έρευνα αφορά, πιο συγκεκριμένα, μία δημόσια προσφορά που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ.

Η Μογκερίνι – νυν πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης – και ο πρώην επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας, Στέφανο Σανίνο, τέθηκαν χθες (2/12) υπό κράτηση, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα (3/12), καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Η Εύα Καϊλή χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου.

Επιπλέον, δήλωσε ότι θεωρεί την έρευνα για απάτη ως συνέχεια του Qatargate και προέβη σε παραλληλισμούς μεταξύ της δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, επιμένοντας ότι το Qatargate εξαρχής είχε παρερμηνευτεί.

Σύμφωνα με την κα Καϊλή, αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως παράνομη ξένη επιρροή ήταν συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία που υποστηριζόταν από ιδιωτική χρηματοδότηση ΜΚΟ.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον της και πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό περιστασιακά».

Υπενθυμίζεται ότι η κα Καϊλή διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 2014 και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, οπότε και συνελήφθη με κατηγορίες για διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας Qatargate για πράξεις επιρροής από ξένες χώρες στις Βρυξέλλες.