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Νέα υπόθεση διαφθοράς στην ΕΕ: Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τη Μογκερίνι
Ειδήσεις
10:41 - 03 Δεκ 2025

Νέα υπόθεση διαφθοράς στην ΕΕ: Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τη Μογκερίνι

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, κατηγορείται πλέον επίσημα για απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Μογκερίνι συνελήφθη την Τρίτη (2/12) πέρασε το βράδυ στο κρατητήριο και την Τετάρτη (3/12) αφέθηκε ελεύθερη, αφού πρώτα της ασκήθηκαν διώξεις:

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής», ανέφερε η δήλωση του εισαγγελέα.

«Oι έρευνες συνεχίζονται», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Εκτός από τη Μογκερίνι, πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, διώκονται επίσης ο διπλωμάτης Στέφανο Σανίνο και ένας υπάλληλος του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας θέλει να διαπιστώσει αν η δημόσια προκήρυξη που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) το 2021-22 σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης, σημειώνει το Politico.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deodft0b6pa1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το τρίτο άτομο που συνελήφθη θεωρούνται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.

Επίσης, δεν κρίνονται ύποπτοι φυγής και γι' αυτό αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 10:42
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