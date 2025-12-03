ΗΠΑ: Απροσδόκητη μείωση θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα - Πλήγμα από τις μικρές επιχειρήσεις

Νέο σήμα επιβράδυνσης έστειλε η αμερικανική αγορά εργασίας τον Νοέμβριο, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της ADP ο ιδιωτικός τομέας εμφάνισε καθαρή απώλεια 32.000 θέσεων εργασίας. Το αποτέλεσμα αιφνιδίασε τους οικονομολόγους, που ανέμεναν μικρή αύξηση της απασχόλησης.

Η πτώση καταγράφηκε μετά την ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση των 47.000 θέσεων για τον Οκτώβριο και ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τη μέση πρόβλεψη για άνοδο 5.000 εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ADP, η συρρίκνωση αποδίδεται εξ ολοκλήρου στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δέχονται εντεινόμενες πιέσεις σε κόστος και ρευστότητα. Οι εταιρείες με έως 49 εργαζόμενους «έσβησαν» συνολικά 120.000 μισθολόγια, εκ των οποίων 74.000 προήλθαν από επιχειρήσεις 20 - 49 ατόμων.

Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι εργοδότες, με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, παρουσίασαν αύξηση 90.000 εργαζομένων, αντισταθμίζοντας μερικώς την πτώση.

Στην πλευρά των κλάδων, η εκπαίδευση και υγεία πρωτοστάτησαν με 33.000 νέες θέσεις, ενώ η αναψυχή και φιλοξενία προσέθεσαν 13.000. Ωστόσο, η γενική εικόνα ήταν αρνητική, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες κατέγραψαν μειώσεις.

Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με πτώση 26.000 θέσεων. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες πληροφοριών (-20.000), η μεταποίηση (-18.000) και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες καθώς και οι κατασκευές, με 9.000 χαμένες θέσεις η καθεμία.

Παράλληλα, καταγράφηκε και περαιτέρω επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης αποδοχών. Οι εργαζόμενοι που παρέμειναν στις θέσεις τους είδαν τις αμοιβές τους να ενισχύονται κατά 4,4% σε ετήσια βάση, έναντι 4,5% τον Οκτώβριο.