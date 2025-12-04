ifo: Χωρίς σημάδια ανάκαμψης η γερμανική οικονομία το 2025

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία δεν παρουσίασε σχεδόν καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια του 2025 και εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά κάτω από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, ο δείκτης αυξήθηκε συνολικά μόλις κατά περίπου 2,8 μονάδες, κάτι που ουσιαστικά ισοδυναμεί με στασιμότητα. Η τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη (μείον 0,4 μονάδες), ενώ οι προσδοκίες αυξήθηκαν ελαφρώς μέσα στη χρονιά (συν 5,9 μονάδες). «Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την οικονομική εξέλιξη με νηφαλιότητα και ανησυχία», σημειώνει ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής των ερευνών ifo. «Παρατηρούμε μια σταθεροποίηση του επιχειρηματικού κλίματος που προέρχεται μόνο από τις προσδοκίες, ενώ η αρχική ευφορία των αρχών του έτους έχει ήδη ξεθωριάσει.»

Το επιχειρηματικό κλίμα στη βιομηχανία έχει βελτιωθεί αισθητά από την αρχή του έτους. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν όλοι οι κλάδοι παραμένουν σε αρνητικό έδαφος και εξακολουθούν να εμφανίζονται κυρίως απαισιόδοξοι για το μέλλον. Αν και το κλίμα ανάμεσα στους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού βελτιώθηκε σημαντικά κατά 29,4 μονάδες μέσα στη χρονιά, το αίσθημα παρέμεινε συγκρατημένο, με τον δείκτη να φτάνει τις –2,1 μονάδες τον Νοέμβριο. Το κλίμα στη χημική βιομηχανία επιδεινώθηκε ιδιαίτερα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο· συνολικά, ο δείκτης μειώθηκε κατά 8,6 μονάδες. Στους παραγωγούς τροφίμων και ζωοτροφών, το βαρόμετρο υποχώρησε κατά 12,7 μονάδες.

Το κλίμα στο εμπόριο ανέκαμψε κάπως, αλλά παρέμεινε σε πολύ χαμηλό επίπεδο στο τέλος του έτους και ήταν συνολικά χειρότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Οι κατασκευές εμφάνισαν ανοδική τάση στη διάρκεια του έτους, αν και ο κλάδος ξεκινούσε από πολύ χαμηλό σημείο και μέχρι τον Νοέμβριο δεν είχε ακόμη εξέλθει από το αρνητικό πεδίο. Μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών δεν σημειώθηκε ουσιαστική μεταβολή, παρότι το κλίμα στις υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics βελτιώθηκε σημαντικά κατά 13,1 μονάδες. Καλύτερη διάθεση επικρατεί και στη βιομηχανία φιλοξενίας, με άνοδο 6,8 μονάδων σε σχέση με τον Ιανουάριο. Αντίθετα, το επιχειρηματικό κλίμα στις εκδόσεις υποχώρησε κατά 14,9 μονάδες. «Συνολικά, είναι προφανές σε όλους τους τομείς της οικονομίας ότι θα ήταν λάθος να μιλήσουμε για ανάκαμψη», τονίζει ο Βόλραμπε.