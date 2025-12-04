Κυβέρνηση - Βιομηχανία: Τι θα περιλαμβάνει το «πακέτο» ενεργειακής στήριξης

Από τη ΔΕΘ, ήδη, ο Πρωθυπουργός είχε περιγράψει ακροθιγώς μια διαδικασία στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος. Πλέον, όπως φαίνεται το πλάνο γράφεται στην τελική του μορφή, στη βάση σχεδιασμού για κατανομές από τα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων CO2 αλλά και μια μικρή συμμετοχή εθνικών πόρων.

'Ετσι, χθες, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, υποστήριξε ότι επίκεινται ανακοινώσεις. Βέβαια έσπευσε να πει ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κινούνται σε επίπεδα κοντά ή και χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι οικιακές τιμές ήταν 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (και στο επίπεδο του μέσου όρου σε όρους αγοραστικής δύναμης), ενώ για τη βιομηχανία οι τιμές βρίσκονταν στον μέσο όρο και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μόλις 1% υψηλότερα.

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στην τελετή απονομής των βραβείων «Ελληνική Αξία» του ΣΒΕ στη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι «έχουμε ετοιμάσει πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Γίνονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λεγόμενο “ιταλικό μοντέλο”, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού των χρημάτων που διατίθενται από τα έσοδα των ρύπων για την αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, από το 17% που είναι σήμερα στο 25%. Πρόκειται για το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο με βάση του κοινοτικούς κανονισμούς. Αυτό θα σημάνει τη διάθεση 150 εκατ. ευρώ στη βαριά βιομηχανία, ενώ το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει να διατεθούν επιπλέον 50 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που οδηγεί το “λογαριασμό” στα 200 εκατ., όπως είχε πει ήδη από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός.

Προϋπόθεση, πάντως, για την κυβέρνηση είναι η όλη λύση να μην "κολήσει" στην Κομισιόν και γιαυτό υπάρχει η σχετική ανταλλαγή απόψεων με τις κοινοτικές αρχές για την ελληνική εκδοχή του "Ιταλικού μοντέλου".

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΒ έχει καταθέσει μια πιο φιλόδοξη πρόταση για ενίσχυση 400 επιχειρήσεων με 285 εκατ. ευρώ ανά έτος για μια τριετία και υποχρέωση από τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν τη φθηνή ενέργεια σε βάθος 20ετίας, στηρίζοντας επενδύσεις σε νέες ΑΠΕ. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, κάτι τέτοιο απαιτεί επιπλέον, πέρα του ό,τι έγινε με την Ιταλία, επεξεργασίες των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση προτάσσει το εν λόγω "πακέτο" ως συμπλήρωμα των ήδη ληφθέντων μέτρων, που ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος είχει περιγράψει το Σεπτέμβριο μιλώντας στην Γ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος.

Όπως είχε τονίσει υπάρχει μια φιλοεπενδυτική πολιτική της κυβέρνησης, πιο φιλοεπενδυτική σε σχέση με το πρόσφατο και απώτερο παρελθόν που εδράζεται σε 5 άξονες:

Πιο φιλικό στις επενδύσεις και την παραγωγή επιχειρηματικό περιβάλλον με:

-Μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών.

-Απλούστευση της αδειοδότησης επιχειρήσεων. «Αυτήν την περίοδο εξετάζουμε προτάσεις του ΣΕΒ για 57 διαφορετικές παρεμβάσεις μείωσης της γραφειοκρατίας, πέρα από το νομοσχέδιο που συζητήθηκε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την αδειοδότηση».

-Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης με το νέο δικαστικό χάρτη, την ενίσχυση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων για την οποία διατίθενται 700 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

-Ενίσχυση της εξωστρέφειας με την Εθνική Στρατηγική που εγκρίθηκε πρόσφατα.

-Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία που θα ολοκληρωθούν ως το τέλος του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι λίγες μέρες πριν υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εγκρίνει τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Ασωπού. «Έτσι, η άτυπη βιομηχανική ζώνη που υπάρχει σήμερα, εντός της οποίας συγκεντρώνεται περίπου το ένα τρίτο του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας, θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο έως τώρα επιχειρηματικό πάρκο της Ελλάδας, μέσα από μια επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ».

Περισσότερα κονδύλια και χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των επενδύσεων. «Παλαιότερα υπήρχε μόνο το ΕΣΠΑ. Σήμερα εκτός από το ΕΣΠΑ υπάρχουν επιπλέον το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Απαναθρακοποίησης. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι πόροι σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Και το τραπεζικό σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση η βιομηχανία έχει μπει σε μια καινούργια, πολύ θετική φάση».

Ενθάρρυνση του έξυπνου παραγωγικού μετασχηματισμού, με το νέο πακέτο για την ενίσχυση της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων που βασίστηκε σε προτάσεις του ΣΕΒ και είναι το πιο ενισχυμένο στην ΕΕ από την πλευρά των ενισχύσεων.

Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, με έμφαση στο upskilling και reskilling, στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων και την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

Για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, εξάλλου, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Το ζήτημα περνά μέσα από την ενίσχυση των δικτύων, τόσο εσωτερικά όσο και των διεθνών διασυνδέσεων, την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει η Πολιτεία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, για τη στήριξη της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας. Για εμάς δεν υπάρχει μόνο βιομηχανία αλλά συνολικά η επιχειρηματικότητα, με έμφαση προφανώς σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο επειδή είναι ενεργοβόροι».

«Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, προσπαθούμε να κινούμαστε με κοινή λογική και αποτελεσματικότητα και ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.