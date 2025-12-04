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Μεντβέντεφ: Απειλεί την «τρελή» ΕΕ με πόλεμο αν χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για δάνειο επανορθώσεων
Ειδήσεις
09:54 - 04 Δεκ 2025

Μεντβέντεφ: Απειλεί την «τρελή» ΕΕ με πόλεμο αν χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για δάνειο επανορθώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ως αιτία πολέμου χαρακτήρισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατάσχει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.    

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μεντβέντεφ δήλωσε την Πέμπτη (4/12) ότι εάν συμβεί αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ως ισοδύναμο με πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο.

«Εάν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει, τελικά, να κλέψει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στο Βέλγιο με το πρόσχημα ενός λεγόμενου «δανείου επανορθώσεων», η Ρωσία μπορεί κάλλιστα να θεωρήσει αυτή την κίνηση ως ισοδύναμη με casus belli με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και τις μεμονωμένες χώρες της ΕΕ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη μια άνευ προηγουμένου χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού για την άντληση 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105 δισεκατομμύρια δολάρια) για την Ουκρανία, ώστε να καλύψει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον τομέα των στρατιωτικών και βασικών υπηρεσιών της.

{Μεντβέντεφ: Απειελεί την «τρελή» ΕΕ με πόλεμο αν χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για δάνειο επανορθώσεων}

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