ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πού θα βρει τα χρήματα η ΕΕ για να στηρίξει την Ουκρανία
Ειδήσεις
15:49 - 03 Δεκ 2025

Πού θα βρει τα χρήματα η ΕΕ για να στηρίξει την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα (3/12) ένα νέο, διπλό χρηματοδοτικό σχήμα για την ενίσχυση της Ουκρανίας την επόμενη διετία, εν μέσω του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Το σχέδιο προβλέπει δάνειο της ΕΕ και δάνειο αποζημιώσεων, συνοδευμένα από ένα πακέτο πέντε νομικών προτάσεων, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2025, και βασίζεται στις επιλογές που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 17 Νοεμβρίου 2025, μετά από σχετικό αίτημα των κρατών μελών.

Δύο νέα εργαλεία στήριξης: δάνειο ΕΕ και δάνειο αποζημιώσεων

Η Επιτροπή προτείνει δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα:

1. Δάνειο της ΕΕ: Θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, αξιοποιώντας το διαθέσιμο «περιθώριο». Στόχος είναι η σταθερή χρηματοδότηση της Ουκρανίας είτε συνεχίζεται ο πόλεμος είτε η χώρα επιστρέφει σε ειρηνικό καθεστώς.

2. Δάνειο αποζημιώσεων: Πρόκειται για καινοτόμο εργαλείο, καθώς επιτρέπει στην Επιτροπή να δανείζεται ταμειακά υπόλοιπα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ, τα οποία κατέχουν ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας.

Το νέο εργαλείο συνοδεύεται από ισχυρές νομικές και θεσμικές διασφαλίσεις, ώστε να προστατεύονται τα κράτη μέλη και οι τράπεζες από ενδεχόμενα ρωσικά αντίποινα ή παράνομες απαλλοτριώσεις εκτός Ρωσίας, ειδικά σε φιλορωσικές δικαιοδοσίες.

Το πακέτο των πέντε προτάσεων

Η δέσμη περιλαμβάνει:

  • Κανονισμό για τη θέσπιση δανείου αποζημιώσεων.
  • Πρόταση απαγόρευσης μεταβίβασης ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς τη Μόσχα.
  • Δύο τροποποιήσεις του κανονισμού 833/2014, που αφορούν περαιτέρω νομικές διασφαλίσεις για κράτη μέλη και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Θα δημοσιοποιηθούν μόλις το Συμβούλιο λάβει θέση).
  • Παράλληλη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου από την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.
  • Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), ώστε να μπορεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ να στηρίξει τις δύο λύσεις.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις είναι πλήρως συμβατές με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, ενώ διαφυλάσσουν το κύρος των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και τη θέση του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος.

Φον ντερ Λάιεν: «Αυξάνουμε το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία»

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε: «Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει τα μέσα για να αμυνθεί και να προσέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Στηρίζουμε τον κρατικό προϋπολογισμό και ενισχύουμε τη βιομηχανία άμυνας της χώρας. Παράλληλα, με το δάνειο αποζημιώσεων αξιοποιούμε ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με ισχυρές εγγυήσεις για τα κράτη μέλη. Αυξάνουμε το κόστος του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας και δημιουργούμε κίνητρα για την επιστροφή της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.»

Σε αναμονή των πολιτικών αποφάσεων

Η Επιτροπή καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κινηθούν με ταχύτητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18–19 Δεκεμβρίου αναμένεται να καθορίσει τη στρατηγική κατεύθυνση για την υλοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 16:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων
Ειδήσεις

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 10:59

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:54

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/06/2026 - 10:45

Στο χιλιοστό...

Πολιτική
15/06/2026 - 10:40

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Οικονομία
15/06/2026 - 10:39

ICAP CRIF: Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Οικονομία
15/06/2026 - 10:07

Προϋπολογισμός 5μηνο: Υπερεκτέλεση €2,5 δισ. στα καθαρά έσοδα - Πλεόνασμα €3,638 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:55

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/06/2026 - 09:47

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 09:35

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:25

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:21

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:20

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ