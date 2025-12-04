Σε συναγερμό Ιαπωνία και Ταϊβάν λόγω κινεζικών ναυτικών ασκήσεων

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η Κίνα πραγματοποιεί αυτή την περίοδο τη μεγαλύτερη έως σήμερα ναυτική στρατιωτική άσκηση στη Θάλασσα της Ανατολικής Ασίας. Από το Πεκίνο δεν υπήρξε μέχρι στιγμής καμία ανακοίνωση σχετικά με τα μεγάλης κλίμακας γυμνάσια.Κατά διαστήματα, περισσότερα από εκατό πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής βρίσκονται σε δράση σε μια τεράστια περιοχή: κινεζικά πλοία επιχειρούν από το νότιο τμήμα της Κίτρινης Θάλασσας και τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, έως τη Νότια Σινική Θάλασσα και τον Ειρηνικό. Οι γειτονικές χώρες Ιαπωνία και Ταϊβάν βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Σύγκρουση με Ιαπωνία και Ταϊβάν

Με τις δύο αυτές χώρες η Κίνα βρίσκεται σε διπλωματική κρίση. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, είχε παρουσιάσει τον περασμένο μήνα πρόσθετες αμυντικές δαπάνες ύψους 40 δισ. δολαρίων ως μέτρο αποτροπής κατά της Κίνας. Η Κίνα θεωρεί το δημοκρατικά διοικούμενο νησί ως δικό της έδαφος.

Επιπλέον, δήλωση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, τον περασμένο μήνα προκάλεσε την οργή του Πεκίνου. Η Τακαΐτσι είχε αναφέρει δημόσια ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει και στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Ιάπωνας πρέσβης κλήθηκε στο κινεζικό ΥΠΕΞ για να δεχθεί διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της Τακαΐτσι. Στη συνέχεια, το Πεκίνο άρχισε να στέλνει περισσότερα πλοία από το συνηθισμένο στην περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. «Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις αμυντικές ανάγκες της Κίνας και δημιουργεί κινδύνους για όλες τις πλευρές», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο με αυτή την «πρωτοφανή» ανάπτυξη δοκιμάζει τις αντιδράσεις των πρωτευουσών της περιοχής.

Οι επιχειρήσεις στη θάλασσα ξεπερνούν τη μαζική ανάπτυξη του κινεζικού ναυτικού τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε η Ταϊβάν είχε αναγκαστεί να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της. Η Ταϊβάν παρακολουθεί πλήρως και σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση ασφαλείας στα στενά της Ταϊβάν και στην ευρύτερη περιοχή και μπορεί να διασφαλίσει ότι «δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας, Κάρεν Κούο.

Η τελευταία ονοματισμένη άσκηση της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο με την ονομασία «Strait Thunder 2025». Οι ναυτικές δραστηριότητες του περασμένου Δεκεμβρίου δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ επίσημα από την Κίνα.