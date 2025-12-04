ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε συναγερμό Ιαπωνία και Ταϊβάν λόγω κινεζικών ναυτικών ασκήσεων
Ειδήσεις
16:15 - 04 Δεκ 2025

Σε συναγερμό Ιαπωνία και Ταϊβάν λόγω κινεζικών ναυτικών ασκήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η Κίνα πραγματοποιεί αυτή την περίοδο τη μεγαλύτερη έως σήμερα ναυτική στρατιωτική άσκηση στη Θάλασσα της Ανατολικής Ασίας. Από το Πεκίνο δεν υπήρξε μέχρι στιγμής καμία ανακοίνωση σχετικά με τα μεγάλης κλίμακας γυμνάσια.Κατά διαστήματα, περισσότερα από εκατό πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής βρίσκονται σε δράση σε μια τεράστια περιοχή: κινεζικά πλοία επιχειρούν από το νότιο τμήμα της Κίτρινης Θάλασσας και τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, έως τη Νότια Σινική Θάλασσα και τον Ειρηνικό. Οι γειτονικές χώρες Ιαπωνία και Ταϊβάν βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Σύγκρουση με Ιαπωνία και Ταϊβάν

Με τις δύο αυτές χώρες η Κίνα βρίσκεται σε διπλωματική κρίση. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, είχε παρουσιάσει τον περασμένο μήνα πρόσθετες αμυντικές δαπάνες ύψους 40 δισ. δολαρίων ως μέτρο αποτροπής κατά της Κίνας. Η Κίνα θεωρεί το δημοκρατικά διοικούμενο νησί ως δικό της έδαφος.

Επιπλέον, δήλωση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, τον περασμένο μήνα προκάλεσε την οργή του Πεκίνου. Η Τακαΐτσι είχε αναφέρει δημόσια ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει και στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Ιάπωνας πρέσβης κλήθηκε στο κινεζικό ΥΠΕΞ για να δεχθεί διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της Τακαΐτσι. Στη συνέχεια, το Πεκίνο άρχισε να στέλνει περισσότερα πλοία από το συνηθισμένο στην περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. «Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις αμυντικές ανάγκες της Κίνας και δημιουργεί κινδύνους για όλες τις πλευρές», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο με αυτή την «πρωτοφανή» ανάπτυξη δοκιμάζει τις αντιδράσεις των πρωτευουσών της περιοχής.

Οι επιχειρήσεις στη θάλασσα ξεπερνούν τη μαζική ανάπτυξη του κινεζικού ναυτικού τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε η Ταϊβάν είχε αναγκαστεί να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της. Η Ταϊβάν παρακολουθεί πλήρως και σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση ασφαλείας στα στενά της Ταϊβάν και στην ευρύτερη περιοχή και μπορεί να διασφαλίσει ότι «δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας, Κάρεν Κούο.

Η τελευταία ονοματισμένη άσκηση της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο με την ονομασία «Strait Thunder 2025». Οι ναυτικές δραστηριότητες του περασμένου Δεκεμβρίου δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ επίσημα από την Κίνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 17:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Κατρακύλησαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κατρακύλησαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας

Η έρευνα «δείχνει» Πούτιν για την επίθεση με Νόβιτσοκ στη Βρετανία
Ειδήσεις

Η έρευνα «δείχνει» Πούτιν για την επίθεση με Νόβιτσοκ στη Βρετανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995
Ειδήσεις

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Βόρεια Κορέα και Κίνα ήρθαν... πιο κοντά, αλλά τα όρια παραμένουν
Ειδήσεις

Βόρεια Κορέα και Κίνα ήρθαν... πιο κοντά, αλλά τα όρια παραμένουν

Τα κινεζικά λιμάνια στην κορυφή του κόσμου
Ναυτιλία

Τα κινεζικά λιμάνια στην κορυφή του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:23

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:20

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:32

ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:29

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:04

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 17:03

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:57

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Magazino
16/06/2026 - 16:56

Πάρκο Πάρου: Έναρξη Φεστιβάλ με την Μάρθα Φριντζήλα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16/06/2026 - 16:49

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:46

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:45

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Εργασιακά
16/06/2026 - 16:37

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 16:34

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ