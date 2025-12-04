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Μπιλ Γκέιτς: Κατηγορεί τον Τραμπ για αύξηση της παιδικής θνησιμότητας λόγω διάλυσης της USAID
Ειδήσεις
20:23 - 04 Δεκ 2025

Μπιλ Γκέιτς: Κατηγορεί τον Τραμπ για αύξηση της παιδικής θνησιμότητας λόγω διάλυσης της USAID

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μπιλ Γκέιτς άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να διαλύσει τον Οργανισμό των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), χαρακτηρίζοντάς την «τεράστιο λάθος» που συνέβαλε στην αύξηση των θανάτων παιδιών για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, όπως αναφέρει η νέα έκθεση του Ιδρύματος Γκέιτς που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 4/12.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 200.000 περισσότερα παιδιά αναμένεται να πεθάνουν πριν συμπληρώσουν τα πέντε χρόνια ζωής φέτος, σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση στην προλαμβανόμενη παιδική θνησιμότητα από την αρχή του αιώνα, η οποία αποδίδεται στις περικοπές στη διεθνή βοήθεια.

Ο ίδιος ο Γκέιτς τόνισε στη Wall Street Journal ότι η αύξηση αυτή σχετίζεται με μείωση κατά 27% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για την υγεία από δωρητές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίες προχώρησαν σε δραστικές περικοπές, κλείνοντας την USAID. Το 2024, περίπου 4,6 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν πριν φτάσουν τα πέντε, ενώ φέτος ο αριθμός αναμένεται να ανέλθει στα 4,8 εκατομμύρια. Ο Γκέιτς σημείωσε ότι η πρόοδος που είχε σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην προστασία των παιδιών αντιστρέφεται.

Ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποίησε ότι η απώλεια χρηματοδότησης θα χρειαστεί χρόνια για να αναπληρωθεί, προβλέποντας «πέντε πολύ δύσκολες χρονιές», κατά τις οποίες στην καλύτερη περίπτωση θα καταστεί δυνατή η σταθεροποίηση του αριθμού των θανάτων.

Η έκθεση του Ιδρύματος Γκέιτς επισημαίνει ότι οι περικοπές στη διεθνή βοήθεια επεκτάθηκαν πέραν των ΗΠΑ, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να μειώνουν επίσης τη χρηματοδότηση. Η συνολική μείωση της διεθνούς βοήθειας για την υγεία φέτος φτάνει το 27% σε σύγκριση με το 2024.

Σημαντικό είναι ότι εάν οι περικοπές γίνουν μόνιμες, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 12 έως 16 εκατομμύρια περισσότερους παιδικούς θανάτους έως το 2045, ανάλογα με τα επίπεδα χρηματοδότησης. Τα στοιχεία βασίζονται σε μοντέλα του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

Ο Μπιλ Γκέιτς απευθύνει έκκληση σε κυβερνήσεις και ιδιωτικούς φορείς να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση για την υγεία των παιδιών και να επενδύσουν σε αποδεδειγμένες λύσεις όπως οι εμβολιασμοί και η πρωτοβάθμια φροντίδα, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων για την προστασία της παιδικής ζωής.

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