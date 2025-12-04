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Σάλος στην Ισπανία: Στέλεχος του PSOE κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση - Πιέσεις προς τον Σάντσεθ
Ειδήσεις
22:55 - 04 Δεκ 2025

Σάλος στην Ισπανία: Στέλεχος του PSOE κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση - Πιέσεις προς τον Σάντσεθ

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα δοκιμασία για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ εξελίσσεται η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που βαραίνει στέλεχος του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), η οποία ήδη προκαλεί πολιτικές αναταράξεις και επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας και εσωκομματικών διαδικασιών.

Η εισαγγελία της Μάλαγα έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα κατά του Αντόνιο Ναβάρο, γενικού γραμματέα του PSOE στο Τορεμολίνος, ύστερα από καταγγελία γυναίκας μέλους του κόμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Ναβάρο φέρεται από το 2021 να απέστειλε στην καταγγέλλουσα εκατοντάδες μηνύματα «σεξουαλικού περιεχομένου, με υπαινιγμούς και απρόκλητες προτάσεις», ενώ αναφέρονται και περιστατικά απρόκλητων χειρονομιών.

Το τοπικό παράρτημα του PSOE ζήτησε ήδη την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Ναβάρο, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση.

Η νέα αυτή υπόθεση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα γύρω από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πολιτικά στη μάχη κατά της έμφυλης βίας και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των γυναικών. Η κυβέρνηση είχε άλλωστε περάσει το 2022 τον «νόμο για τη συγκατάθεση», μία από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της.

Ωστόσο, η υπόθεση Ναβάρο έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Φρανθίσκο Σαλαθάρ, πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού, που επίσης έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από πρώην συνεργάτιδές του. Αν και ο Σαλαθάρ παραιτήθηκε τον Ιούλιο, η υπόθεση αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι γυναίκες καταγγέλλουν πως το πρωθυπουργικό γραφείο δεν αντέδρασε με την απαιτούμενη σοβαρότητα όταν ενημερώθηκε για τα περιστατικά.

Η συσσώρευση τέτοιων υποθέσεων έχει οξύνει την κριτική προς την κυβέρνηση, με τον Σάντσεθ να κάνει λόγο για οργανωμένες επιθέσεις από τη δεξιά και την ακροδεξιά αντιπολίτευση, που στοχεύουν στην αποδυνάμωση του κυβερνώντος κόμματος.

Καθώς οι έρευνες της δικαιοσύνης βρίσκονται σε εξέλιξη, ο πολιτικός αντίκτυπος παραμένει ιδιαίτερα βαρύς για τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια κρίση αξιοπιστίας στο ίδιο το κόμμα που προβάλλει ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων των γυναικών.

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