Πούτιν και Μόντι ενισχύουν την στρατηγική συμμαχία Ινδίας - Ρωσίας παρά τις πιέσεις της Δύσης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Νάρεντρα Μόντι συμφώνησαν την Παρασκευή 5/12 να επεκτείνουν και να διαφοροποιήσουν το εμπόριο πέρα από το πετρέλαιο και την άμυνα, παρά την πίεση της Δύσης προς τη Νέα Δελχί να περιορίσει τις δεκαετίες στενές σχέσεις της με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ινδία, ο κορυφαίος αγοραστής ρωσικών όπλων και θαλάσσιου πετρελαίου, υποδέχθηκε με ιδιαίτερες τιμές τον Πούτιν κατά την διήμερη επίσημη επίσκεψή του, την πρώτη του στη Νέα Δελχί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η επίσκεψη συμπίπτει με τις συνομιλίες της Ινδίας με τις ΗΠΑ για εμπορική συμφωνία με στόχο την κατάργηση των τιμωρητικών δασμών που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα προϊόντα της Ινδίας λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Η Ρωσία δήλωσε ότι θέλει να εισάγει περισσότερα ινδικά προϊόντα, με στόχο την αύξηση του εμπορίου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Μέχρι τώρα, το εμπόριο είναι υπέρ της Μόσχας λόγω των εισαγωγών ενέργειας από τη Νέα Δελχί.

Οι σχέσεις Ινδίας-Ρωσίας «ανθεκτικές στον χρόνο», λέει ο Μόντι

Ο Μόντι περιέγραψε τη διαρκή συνεργασία Ινδίας-Ρωσίας ως «φάρο καθοδήγησης», τονίζοντας: «Με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την βαθιά εμπιστοσύνη, αυτές οι σχέσεις έχουν πάντα αντέξει στον χρόνο».

«Συμφωνήσαμε σε ένα πρόγραμμα οικονομικής συνεργασίας μέχρι το 2030. Αυτό θα κάνει το εμπόριο και τις επενδύσεις μας πιο διαφοροποιημένα, ισορροπημένα και βιώσιμα», δήλωσε ο Μόντι στους δημοσιογράφους, με τον Πούτιν στο πλευρό του. Ο Ινδός πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης τη στήριξη της Ινδίας σε μια ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να εξασφαλίζει «αδιάκοπες προμήθειες καυσίμων» προς την Ινδία, στέλνοντας ένα μήνυμα αψηφώντας τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ ανέφερε επίσης ένα έργο για την κατασκευή του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ινδίας στο Κουντάνκουλαμ.

Μια κοινή δήλωση μετά τη σύνοδο αναφέρει ότι: «Οι ηγέτες τόνισαν ότι σε αυτή την περίπλοκη, τεταμένη και αβέβαιη γεωπολιτική κατάσταση, οι ρωσο-ινδικές σχέσεις παραμένουν ανθεκτικές στις εξωτερικές πιέσεις».

Υποδοχή με 21 κανονιοβολισμούς

Ο Πούτιν υποδέχθηκε με τελετουργικό στη Ραστραπάτι Μπαβάν, το προεδρικό μέγαρο αποικιακής εποχής, με 21 κανονιοβολισμούς κατά την άφιξή του.

Στην επίσκεψη συνοδεύεται από μεγάλη επιχειρηματική και κυβερνητική αντιπροσωπεία. Μεταξύ των συμφωνιών που υπογράφηκαν, οι δύο χώρες συμφώνησαν να διευκολύνουν τους Ινδούς που επιθυμούν να εργαστούν στη Ρωσία, να δημιουργήσουν από κοινού εργοστάσιο λιπασμάτων στη Ρωσία και να ενισχύσουν τη συνεργασία σε γεωργία, υγεία και ναυτιλία. Συμφώνησαν επίσης να αναμορφώσουν τις αμυντικές τους σχέσεις ώστε να ανταποκρίνονται στην επιδίωξη της Ινδίας για αυτάρκεια μέσω κοινής έρευνας και ανάπτυξης και παραγωγής προηγμένων αμυντικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ανταλλακτικών και άλλων προϊόντων στην Ινδία για τη συντήρηση ρωσικών όπλων.

Ο Πούτιν προκαλεί τις ΗΠΑ

Σε συνέντευξη στο India Today, ο Πούτιν αμφισβήτησε την πίεση των ΗΠΑ προς την Ινδία να μην αγοράζει ρωσικά καύσιμα. «Αν οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν τα (πυρηνικά) καύματά μας, γιατί να μην έχει η Ινδία το ίδιο προνόμιο;» δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Τραμπ.

Το εμπόριο ενέργειας με την Ινδία «τρέχει ομαλά» παρά μια μικρή πτώση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Η Ινδία έχει χαρακτηρίσει τους δασμούς Τραμπ άδικους και μη λογικούς, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν το εμπόριο με τη Μόσχα. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ εξακολουθούν να εισάγουν δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικής ενέργειας και πρώτων υλών, παρά τις οικονομικές κυρώσεις.

Καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ινδία αύξησε τις αγορές ρωσικού αργού σε χαμηλές τιμές, για να τις μειώσει φέτος υπό την πίεση των αμερικανικών δασμών και κυρώσεων.

«Η Ινδία αντιμετωπίζει ένα δίλημμα· αν ενισχύσει τους δεσμούς με τη Μόσχα ή με την Ουάσιγκτον, ρισκάρει να υπονομεύσει τις σχέσεις της με την άλλη πλευρά», σημειώνει ο Μάικλ Κιούγκελμαν, ανώτερος ερευνητής του Atlantic Council, στο Foreign Policy.