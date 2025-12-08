Συνάντηση Σίσι - Χαφτάρ: Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την πλήρη στήριξη της στη Λιβύη

Συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ πραγματοποίησε τη Δευτέρα στο Κάιρο ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, κατά την οποία επαναβεβαιώθηκε η πλήρης στήριξη της Αιγύπτου στην κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από τη λιβυκή πλευρά ο αναπληρωτής του Χαφτάρ, Σαντάμ Χαλίφα, και ο αρχηγός του επιτελείου του, Χάλεντ Χαλίφα, ενώ από την αιγυπτιακή πλευρά παρέστη ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

Η αιγυπτιακή προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Σίσι τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης κάθε ξένης παρέμβασης στη Λιβύη και ζήτησε την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη στήριξη του Καΐρου σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίλυση της λιβυκής κρίσης, ιδίως σε εκείνες που επιδιώκουν τη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.

Ο Χαφτάρ από την πλευρά του εξέφρασε την εκτίμησή του για τον «καθοριστικό ρόλο» της Αιγύπτου και τις προσπάθειες του Σίσι στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη του Καΐρου προς τον λιβυκό λαό από την αρχή της σύγκρουσης.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση στην κατάσταση στο Σουδάν. Η αιγυπτιακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σημασία εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνικής λύσης που θα διαφυλάσσει τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η αιματηρή σύγκρουση ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων, ενώ η σταθερότητα στο Σουδάν θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια τόσο της Αιγύπτου όσο και της Λιβύης.