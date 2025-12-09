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Ο κυβερνήτης της Φλόριντα χαρακτηρίζει ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων των μουσουλμάνων ως «τρομοκρατική οργάνωση»
Ειδήσεις
20:59 - 09 Δεκ 2025

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα χαρακτηρίζει ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων των μουσουλμάνων ως «τρομοκρατική οργάνωση»

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίζει το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), μία από τις πιο γνωστές οργανώσεις υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων των μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Με αυτήν την κίνηση, ο ΝτεΣάντις γίνεται ο δεύτερος υψηλόβαθμος Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης που προχωρά σε αντίστοιχη ενέργεια τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον προηγούμενο μήνα, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, προχώρησε σε παρόμοια απόφαση κατά του CAIR, η οποία αμφισβητήθηκε από την οργάνωση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο ως αντισυνταγματική και προσπάθεια τιμωρίας μόνο λόγω των απόψεών της. Η CAIR αναμενόταν να καταθέσει ξεχωριστή αγωγή κατά της Φλόριντα την Τρίτη.

Το διάταγμα της Φλόριντα ισχυρίζεται ότι το CAIR διατηρεί δεσμούς με τη Χαμάς, την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση που επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με περίπου 1.200 θανάτους. Η αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, έχει προκαλέσει περισσότερους από 70.000 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Η CAIR αρνείται κάθε σχέση με τη Χαμάς και σε κοινή ανακοίνωση με το παράρτημά της στη Φλόριντα χαρακτήρισε την εντολή του ΝτεΣάντις «αντισυνταγματική και δυσφημιστική».

Όπως και με την εντολή του Άμποτ, το διάταγμα του ΝτεΣάντις περιλαμβάνει και την Μουσουλμανική Αδελφότητα, που ιδρύθηκε στην Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντάς την επίσης «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει αναγνωρίσει ούτε το CAIR ούτε την Μουσουλμανική Αδελφότητα ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα διαδικασία αναγνώρισης ορισμένων παραρτημάτων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε χώρες όπως ο Λίβανος, η Αίγυπτος και η Ιορδανία.

Το διάταγμα της Φλόριντα δίνει εντολή στις κρατικές υπηρεσίες να αποτρέψουν την CAIR από τη λήψη κρατικών συμβάσεων, χρηματοδότησης ή θέσεων εργασίας. Η CAIR, που ιδρύθηκε το 1994, διαθέτει παραρτήματα σε σχεδόν δύο δωδεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 20:43
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