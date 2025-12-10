Γάζα: Κλιμακώνεται η ένοπλη διαμάχη μεταξύ Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων

Ο θάνατος του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ηγετικού στελέχους των Λαϊκών Δυνάμεων στη Ράφα, την περασμένη εβδομάδα έδωσε το «σήμα» για την ενίσχυση ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων που αντιτίθενται στη Χαμάς και δρουν στις ζώνες υπό ισραηλινό έλεγχο, περιπλέκοντας τις προσπάθειες σταθεροποίησης και διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας μετά την εκεχειρία.

Ο Αμπού Σαμπάμπ ήταν ο ισχυρός επικεφαλής των Λαϊκών Δυνάμεων, μιας από τις πολλές παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις που αντιτίθενται στη Χαμάς και επιδιώκουν να διαδραματίσουν ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα. Από την εκεχειρία του Οκτωβρίου, οι ομάδες αυτές προσελκύουν νέα μέλη, αυξάνοντας την πίεση προς τη Χαμάς και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της κατεστραμμένης Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε παραδεχθεί τον Ιούνιο ότι το Ισραήλ στηρίζει παρατάξεις που μάχονται τη Χαμάς, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.



Οι Λαϊκές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να μεσολαβήσει σε οικογενειακή διαμάχη, χωρίς να διευκρινιστεί ποιος τον πυροβόλησε. Η ηγεσία πέρασε στον υπαρχηγό του, Γάσαν Ντουχίν, ο οποίος δεσμεύθηκε να συνεχίσει το έργο του.

Η Χαμάς εξακολουθεί - απο το 2007 μέχρι σήμερα - να έχει μεγάλη δύναμη στη Γάζα και αρνείται να αφοπλιστεί, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Θεωρεί, δε, τις αντίπαλες παλαιστινιακές οργανώσεις συνεργάτες του Ισραήλ και έτσι μετά την έναρξη της εκεχειρίας, η οργάνωση προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις και εκτελέσεις Παλαιστινίων που κατηγορήθηκαν για συνεργασία με το Ισραήλ.

Παρότι η Χαμάς διατηρεί σημαντική παρουσία και χιλιάδες μαχητές, οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν σχεδόν το μισό της Γάζας, σε περιοχές όπου δρουν οι αντίπαλες οργανώσεις μακριά από την επιρροή της. Με τις συνομιλίες για το λεγόμενο «σχέδιο Τραμπ» να έχουν παγώσει, δεν προβλέπεται σύντομα ισραηλινή αποχώρηση.

Τρεις αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι οι υποστηριζόμενες από το Ισραήλ οργανώσεις έχουν πλέον περίπου 1.000 μαχητές, εκ των οποίων 400 προστέθηκαν μετά την εκεχειρία. Εκτιμούν ότι η δράση τους θα ενταθεί όσο δεν υπάρχει συνολική συμφωνία για το μέλλον της Γάζας.

Παράλληλα, οι οργανώσεις αυτές έχουν δημοσιοποιήσει βίντεο όπου δεκάδες ένοπλοι τιμούν τον νεκρό αρχηγό τους και δεσμεύονται να συνεχίσουν τη δράση τους. Σε ένα από αυτά, ο νέος ηγέτης Ντουχίν τονίζει ότι ο θάνατος του Αμπού Σαμπάμπ αποτελεί «βαρύ πλήγμα» και καλεί τους μαχητές να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Ντουχίν ανακοίνωσε ότι εκτελέστηκαν δύο άνδρες, τους οποίους χαρακτήρισε μέλη της Χαμάς και υπεύθυνους για τη δολοφονία ενός μέλους της οργάνωσής του. Στελέχη προσκείμενα στη Χαμάς υποβάθμισαν τη σημασία της κίνησης αυτής, κάνοντας λόγο για πράξεις που «δεν αλλάζουν την πραγματικότητα στο πεδίο».

Άλλη αντίπαλη οργάνωση, με επικεφαλής τον Χούσαμ Αλαστάλ, υποστήριξε ότι θα συνεχίσει τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Ο Αλαστάλ ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει όπλα και βοήθεια από «διεθνείς φίλους», αλλά διέψευσε ότι υπάρχει ισραηλινή στρατιωτική ενίσχυση, παραδεχόμενος μόνο συντονισμό για την είσοδο ανθρωπιστικών προμηθειών.

Εν τω μεταξύ, η οργάνωση της Χαμάς απέδωσε τον θάνατο του Αμπού Σαμπάμπ σε «μοιραία κατάληξη όσων πρόδωσαν τον λαό τους», αρνούμενη ανάμειξη. Εκπρόσωπός της κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιχειρεί ψυχολογικό πόλεμο, δημιουργώντας εντάσεις για να υπονομεύσει την εσωτερική σταθερότητα.