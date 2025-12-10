Η οργή των αγροτών φέρνει δυσφορία στη ΝΔ – Αποδέκτης «γκρίνιας» ο Τσιάρας

Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής Κώστας Τσιάρας συμμετείχε σε μαραθώνια συνεδρίαση διάρκειας 4,5 ωρών, με τη συμμετοχή 70 «γαλάζιων» βουλευτών. Η συζήτηση μόνο ανέφελη δεν ήταν, καθώς καταγράφηκαν έντονες φωνές και μεγάλος προβληματισμός.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν «έντονο αλλά ουσιαστικό διάλογο». Στη συνάντηση μεταφέρθηκε η ανησυχία και η γκρίνια των αγροτών, με παράπονα για καθυστερήσεις πληρωμών, αδικίες στις διασταυρώσεις, χαμηλότερα ποσά στις προκαταβολές και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης για τους έντιμους παραγωγούς. Επισημάνθηκε δε ο φόβος ότι ο αγροτικός κόσμος — ο οποίος στήριξε τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές — ενδέχεται να στραφεί εναντίον της κυβέρνησης εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις.

Στο επίκεντρο τέθηκαν οι «βαλβίδες αποσυμπίεσης», το Μέτρο 23, η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, καθώς και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Πολιτικής Μάκης Βορίδης φέρεται να εξέφρασε τον προβληματισμό του για το αν υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης, καθώς — όπως είπε — κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι είχε παραιτηθεί από τη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης λόγω φερόμενης εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βουλευτής Ζέτα Μακρή φέρεται να τόνισε: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;».

Ο κ. Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι οι «πόρτες είναι ανοιχτές» για διάλογο με τους αγρότες, υπογραμμίζοντας πως χωρίς κοινή συζήτηση «δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα». Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλεί τους αγρότες στο τραπέζι και ταυτόχρονα ετοιμάζει πακέτο μέτρων, το οποίο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της κλειδωμένης χαμηλής τιμής στο αγροτικό πετρέλαιο στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παράλληλα γίνονται συζητήσεις με τη ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση — αν και υπάρχουν δυσκολίες — ενώ εξετάζεται και ο καθορισμός λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια για την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης.

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