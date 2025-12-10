Πάρκινγκ στην Αθήνα μόνο για… επίμονους και εύπορους – Πώς κινούνται οι τιμές

Η εκρηκτική άνοδος στα ενοίκια κατοικιών συνοδεύεται πλέον από μια εξίσου ραγδαία αύξηση στις τιμές για θέσεις στάθμευσης, μετατρέποντας το πάρκινγκ στα μεγάλα αστικά κέντρα σε… σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, οι μηνιαίες χρεώσεις φτάνουν ακόμη και τα 250 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανατιμήσεις αγγίζουν έως και το 150% μέσα σε πέντε χρόνια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Παγκράτι, όπου η αναμονή για ελεύθερη θέση σε ιδιωτικό πάρκινγκ αγγίζει ακόμη και τη μία ώρα. Την ίδια στιγμή, ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. ενοικιάζεται πλέον περίπου για 650 ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος για μια θέση 16 τ.μ. αγγίζει τα 250 ευρώ — όσο δηλαδή ένα μικρό στούντιο πριν από λίγα χρόνια.

Στους Αμπελόκηπους, θέση 13 τ.μ. που το 2020 κοστολογούνταν 55 ευρώ, το 2025 φτάνει τα 140 ευρώ τον μήνα. Για 16 τ.μ., η τιμή από τα 120 ευρώ εκτινάχθηκε στα 250 ευρώ. Στο Γκύζη, θέση 10 τ.μ. από 60 ευρώ το 2020 κοστίζει πλέον 150 ευρώ, με τα ελάχιστα διαθέσιμα πάρκινγκ να είναι διαρκώς γεμάτα.

Η επιβολή συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης αναμένεται να ανακουφίσει τους μόνιμους κατοίκους, ωστόσο για τους επισκέπτες οι συνθήκες προβλέπεται να γίνουν ακόμη πιο δύσκολες. Σε ένα ήδη πιεσμένο αστικό περιβάλλον, η εξεύρεση οικονομικής και σταθερής λύσης στάθμευσης εξελίσσεται σε καθημερινό μαραθώνιο.

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