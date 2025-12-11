Ζελένσκι: Προϋπόθεση η κατάπαυση του πυρός για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία

Την ανάγκη επίτευξης κατάπαυσης του πυρός ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση εκλογών στην Ουκρανία υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων.

Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων είναι αδύνατη, επισημαίνοντας πως η χώρα οφείλει να διασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας και ομαλότητας: «Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον για τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και της ψηφοφορίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Ειλικρινά, εδώ στην Ουκρανία πιστεύουμε ότι η Αμερική πρέπει να μιλήσει με τη ρωσική πλευρά γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πίεση από τον Τραμπ για εκλογές

Οι εκλογές στην Ουκρανία απαγορεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας όσο διαρκεί ο πόλεμος, ωστόσο η θητεία του Ζελένσκι έχει τυπικά λήξει από το προηγούμενο έτος, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη διεθνή σκηνή.

Σύμφωνα με ουκρανικές και αμερικανικές πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί αυξανόμενη πίεση στο Κίεβο να προχωρήσει σε εκλογές, παρά τις συνθήκες του πολέμου.

Αναζήτηση νέων εγγυήσεων ασφάλειας

Σε χωριστή παρέμβασή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε τις χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων ότι το Κίεβο χρειάζεται δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες θα συνδυάζουν την ευρωπαϊκή αποτροπή έναντι της Ρωσίας με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέσω ανάρτησης στο Telegram, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι μια νέα ρωσική επίθεση «δεν συμφέρει κανέναν», τονίζοντας πως η συνέχιση της δυτικής βοήθειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα προκειμένου η διπλωματία να μπορέσει να διασφαλίσει μια «δίκαιη ειρήνη».