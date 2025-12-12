Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (12/12) σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της βόρειας Ιαπωνίας, ακολουθώντας τη δόνηση των 7,5 βαθμών που είχε πλήξει την ίδια ζώνη και είχε προκαλέσει τουλάχιστον 50 τραυματισμούς.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε αρχικά επείγουσα προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου στις ακτές του βόρειου Ειρηνικού. Τελικά, εντοπίστηκαν κύματα περίπου 20 εκατοστών σε δύο τοποθεσίες, στη Χοκάιντο και στο βόρειο τμήμα της Χονσού, προτού η JMA άρει την προειδοποίηση για τσουνάμι. Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε ότι στις περιοχές που βρίσκονταν σε κίνδυνο δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη άνοδος της θαλάσσιας στάθμης.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) κατέγραψε επίσης σεισμό 6,7 Ρίχτερ, στις 11:44 τοπική ώρα (04:44 ώρα Ελλάδας), επισημαίνοντας ότι το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα ανοιχτά της πόλης Κούτζι, στον νομό Ιούατε, στη Χονσού, το μεγαλύτερο και πιο πυκνοκατοικημένο νησί της χώρας.

Σύμφωνα με το NHK, η σημερινή δόνηση ήταν ασθενέστερη από αυτή της Δευτέρας, που είχε προκαλέσει ζημιές σε οδικό δίκτυο, θραύσεις υαλοπινάκων και τσουνάμι 70 εκατοστών. Μετά τον σεισμό της Δευτέρας, οι αρχές διέταξαν την εκκένωση κτιρίου ύψους 70 μέτρων στην Αομόρι, το οποίο είχε υποστεί ζημιά και υπήρχε φόβος κατάρρευσης.

Η ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε πως δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής. Η JMA προχώρησε σε μια σπάνια ειδοποίηση, προειδοποιώντας ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί δεύτερος ισχυρός σεισμός εντός επτά ημερών στην ίδια περιοχή.

Οι μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό των 9 Ρίχτερ τον Μάρτιο του 2011 εξακολουθούν να είναι ζωντανές στη χώρα, εκεί όπου το τεράστιο τσουνάμι που ακολούθησε άφησε πίσω του περίπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους. Η καταστροφή εκείνη προκάλεσε επίσης τήξη τριών αντιδραστήρων στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα, τη σοβαρότερη πυρηνική κρίση μετά το Τσερνόμπιλ.

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω στο σημείο σύγκλισης τεσσάρων τεκτονικών πλακών, στην περιοχή που αποκαλείται «Δακτύλιος της Φωτιάς» του Ειρηνικού, γεγονός που την καθιστά μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα παγκοσμίως. Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται περίπου 1.500 αισθητές δονήσεις κάθε χρόνο. Οι περισσότερες είναι μικρής έντασης, όμως οι ζημιές ποικίλλουν ανάλογα με το επίκεντρο και το εστιακό βάθος.

Τον Ιανουάριο, ειδική επιτροπή που συμβουλεύει την κυβέρνηση αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου σεισμού στο ρήγμα Νάνκαϊ μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, εκτιμώντας ότι η πιθανότητα φθάνει το 75%–82%. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο, η κυβέρνηση δημοσίευσε νέα μελέτη, σύμφωνα με την οποία ένας «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα προκαλούσε ενδέχεται να στοιχίσουν έως και 298.000 ζωές και να επιφέρουν οικονομικές ζημιές που μπορεί να φτάσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.