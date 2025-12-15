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Εκλογές Χιλή: Γιατί ο λαός επέλεξε έναν νοσταλγό του Πινοσέτ
Ειδήσεις
08:55 - 15 Δεκ 2025

Εκλογές Χιλή: Γιατί ο λαός επέλεξε έναν νοσταλγό του Πινοσέτ

Reporter.gr Newsroom
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«Νοσταλγός» του Πινοσέτ είναι ο νέος πρόεδρος της Χιλής. Ο ακροδεξιός, Χοσέ Αντόνιο Καστ, κέρδισε τις εκλογές και τον ερχόμενο Μάρτιο θα γίνει ο πρώτος ακροδεξιός αρχηγός του κράτους της Χιλής μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990.

Ο Καστ εξασφάλισε το 58,30% των ψήφων στον επαναληπτικό γύρο με την αριστερή υποψήφια Ζανέτ Χάρα, η οποία συγκέντρωσε 41,70%, με καταμετρημένο πάνω από το 95% των ψήφων.

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», δήλωσε η Χάρα, καθώς παραδέχτηκε το γεγονός. «Επικοινώνησα με τον Χοσέ Αντόνιο Καστ και του ευχήθηκα καλή επιτυχία για το καλό της Χιλής».

Ο Καστ χαρακτηρίζεται ως σκληροπυρηνικός δεξιός και έχει μεταξύ άλλων προτείνει την κατασκευή συνοριακών τειχών, την ανάπτυξη στρατού σε περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα και την απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών στη χώρα, οι περισσότεροι από τη Βενεζουέλα.

Η νίκη του σηματοδοτεί την τελευταία νίκη για την αναδυόμενη δεξιά στη Λατινική Αμερική. Συμπράττει με τον Ντανιέλ Νομπόα του Ισημερινού, τον Ναγίμπ Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ και τον Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής. Τον Οκτώβριο, η εκλογή του κεντρώου Ροντρίγκο Παζ έβαλε τέλος σε σχεδόν δύο δεκαετίες σοσιαλιστικής διακυβέρνησης στη Βολιβία.

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