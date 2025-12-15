Τα πρώτα γενέθλια του κόμματος Κασσελάκη μπορεί να είναι και τα τελευταία

Ζητήματα βιωσιμότητας του κόμματος "Κίνημα Δημοκρατίας" θέτει ο πρόεδρος και ιδρυτής του, Στέφανος Κασσελάκης.

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή Έκτακτου Συνεδρίου τον Φεβρουάριο, στο οποίο θα κληθούν όλα τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα του κόμματος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση του Κινήματος, ο κ. Κασσελάκης θέτει ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας του κόμματος, σημειώνοντας: «Φυσικά, ένας νέος τέτοιος φορέας χρειάζεται πόρους. Και εδώ δυστυχώς, δεν υπάρχει η κουλτούρα του νόμιμου fundraising που υπάρχει στο εξωτερικό. Εδώ υπάρχει η κουλτούρα των μαύρων ταμείων, των τραπεζών με τα δανεικά και αγύριστα, των κρυφών χορηγών, ενώ εμείς ποτέ δεν μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι».

Όπως διευκρινίζεται, χωρίς την εμπλοκή κομματικών οργάνων ή μηχανισμών, τα μέλη θα αξιολογήσουν την μέχρι σήμερα πορεία του Κινήματος, θα υποδείξουν τις οργανωτικές αλλαγές που θεωρούν απαραίτητες και θα αποφασίσουν εάν, μετά τις εκλογές, το κόμμα θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του ή θα επιδιώξει συμμετοχή σε κυβερνητικά σχήματα. Η συμμετοχή στο Συνέδριο θα είναι καθολική, με υβριδικό τρόπο, ώστε να έχουν λόγο όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.

Ο κ. Κασσελάκης περιγράφει ως «ιδανική λύση για τη χώρα» έναν νέο φορέα, φιλοευρωπαϊκό, φιλελεύθερο και προοδευτικό, στο Κέντρο της Αλλαγής, ο οποίος θα συνεργαζόταν με τα νέα κινήματα για να υλοποιήσει την οικονομική πολιτική και τη ριζική θεσμική κάθαρση που απαιτεί η κοινωνία», επισημαίνοντας ότι αυτή ακριβώς ήταν η πρόθεση του Κινήματος Δημοκρατίας.



Όπως αναφέρει, ωστόσο, «δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ο αναγκαίος ζωτικός χώρος για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος νέος φορέας αλλαγής».



Ο πρόεδρος του Κινήματος κάνει, επίσης, λόγο για έλλειψη κουλτούρας κυβερνητικών συμφωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθυνόμενος στα μέλη του κόμματος λέει πως «τώρα η απόφαση επιστρέφει σε εσάς». Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο Έκτακτο Συνέδριο που συγκαλείται, «θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας».