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Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Ουκρανία: Μαραθώνιες συνομιλίες στο Βερολίνο - Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον
Ειδήσεις
18:33 - 15 Δεκ 2025

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Ουκρανία: Μαραθώνιες συνομιλίες στο Βερολίνο - Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα 15/12 στο Βερολίνο τις συνομιλίες με απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού η αμερικανική πλευρά δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πολλή πρόοδος» προς τον τερματισμό της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι συναντήθηκε εκ νέου με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έπειτα από πέντε ώρες συνομιλιών την Κυριακή, ενώ παράλληλα και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν επαφές στη γερμανική πρωτεύουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Ουκρανία δήλωσε την Κυριακή ότι είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία ένταξης στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές πόση πρόοδος είχε σημειωθεί σε αυτό ή σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως το μέλλον των ουκρανικών εδαφών, ούτε κατά πόσο οι συνομιλίες στο Βερολίνο θα μπορούσαν να πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη πολλή δουλειά στο διπλωματικό μέτωπο αυτή τη στιγμή», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Αργότερα, το γραφείο του ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το ενδεχόμενο μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα στις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο Βερολίνο.

Οι Ουκρανοί αντιτίθενται σε μεγάλες παραχωρήσεις, δείχνει δημοσκόπηση

Ο Ζελένσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς δέχεται πιέσεις από τον Τραμπ να συμφωνήσει σε μια συμφωνία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσει όρους αποδεκτούς από τον ουκρανικό λαό.

Υπογραμμίζοντας τη δυσκολία αυτή, δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα δείχνει ότι τα τρία τέταρτα των Ουκρανών απορρίπτουν μεγάλες παραχωρήσεις σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), το 72% των Ουκρανών θα δεχόταν μια συμφωνία που θα «πάγωνε» τη σημερινή γραμμή του μετώπου και θα περιλάμβανε ορισμένους συμβιβασμούς.

Ωστόσο, το 75% θεωρεί «εντελώς απαράδεκτο» ένα φιλορωσικό σχέδιο που θα περιλάμβανε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών ή περιορισμό του μεγέθους του στρατού χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Μόλις το 21% των Ουκρανών δηλώνει ότι εμπιστεύεται την Ουάσιγκτον, ποσοστό μειωμένο από το 41% τον περασμένο Δεκέμβριο. Η εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ επίσης μειώθηκε στο 34% από 43% την ίδια περίοδο.

«Εάν οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι ξεκάθαρες και δεσμευτικές… οι Ουκρανοί δεν θα τις εμπιστευτούν, και αυτό θα επηρεάσει τη γενική προθυμία να εγκριθεί το αντίστοιχο ειρηνευτικό σχέδιο», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του KIIS, Άντον Χρουσέτσκι.

Κρίσιμη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή διπλωματία

Οι συνομιλίες της Δευτέρας πραγματοποιούνται στην αρχή μιας καθοριστικής εβδομάδας για την Ευρώπη, καθώς την Πέμπτη αναμένεται σύνοδος κορυφής της ΕΕ, η οποία θα αποφασίσει αν μπορεί να εγγυηθεί ένα τεράστιο δάνειο προς την Ουκρανία με τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Η Ευρώπη έχει δεχθεί κριτική από την Ουάσιγκτον για τις πολιτικές της στο μεταναστευτικό, την ασφάλεια και τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να διαμορφώσουν ενιαία απάντηση στις αμερικανικές επικρίσεις.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συναντήθηκαν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες για να συμφωνήσουν σε νέες κυρώσεις που θα στοχεύουν τον «σκιώδη στόλο» ρωσικών δεξαμενόπλοιων πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα ενός προβλήματος της τελευταίας στιγμής στη σύναψη εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής απειλεί να υπονομεύσει περαιτέρω τις προσπάθειες προβολής ενότητας και ισχύος.

«Το πιο σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. «Πρέπει να λάβουμε μια απόφαση ώστε η Ουκρανία να είναι σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα της για την ελευθερία και να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρώπη είναι ισχυρός παίκτης. Διαφορετικά, θα επιβεβαιώσουμε την εικόνα που προβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη».

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί στενά στις συνομιλίες για την Ουκρανία και συναντήθηκε με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, δηλώνοντας σε ολλανδική τηλεοπτική εκπομπή: «…πιθανότατα βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Ο Στουμπ ανέφερε ότι οι πλευρές εργάζονται πάνω σε τρία βασικά έγγραφα: το πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, ένα κείμενο για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο και ένα τρίτο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Στο Βερολίνο αναμένονται τη Δευτέρα, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και οι ηγέτες της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 21:13
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