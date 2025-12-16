Τηλεοπτική πειρατεία: Σαρωτικοί έλεγχοι, συλλήψεις και βαριά πρόστιμα

Ο κλοιός γύρω από την τηλεοπτική πειρατεία σφίγγει ολοένα και περισσότερο, καθώς οι αρχές εντείνουν τη δράση τους και περνούν σε πιο αποφασιστικά μέτρα.

Πιο αναλυτικά, σε δύο διαφορετικές, καλά οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχές του Αιτωλικού Μεσολογγίου και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη μετάδοση συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου.

Οι έρευνες ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελίες και αξιοποίηση ψηφιακών στοιχείων, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της τηλεοπτικής πειρατείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία, χωρίς καμία άδεια από τις νόμιμες συνδρομητικές πλατφόρμες, συσκευές που παρείχαν πρόσβαση σε επί πληρωμή τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσα σε καφετέριες, όπου υπήρχε κοινό. Πέρα από τις ποινικές ευθύνες που αντιμετωπίζουν, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι και με βαριά διοικητικά πρόστιμα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 6.000 ευρώ.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει διοικητικές κυρώσεις που αγγίζουν έως και τα 3.000 ευρώ ανά παράβαση για περιπτώσεις παράνομης δημόσιας προβολής τηλεοπτικού περιεχομένου. Παράλληλα, ακόμη και οι τελικοί χρήστες που παρακολουθούν παράνομα τηλεοπτικά προγράμματα δεν εξαιρούνται από τις κυρώσεις, ακόμη κι αν αυτό γίνεται σε ιδιωτικό χώρο. Πέρα από τα πρόστιμα, προβλέπονται και ποινικές συνέπειες, όπως η αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης.

Αναλυτικότερα, ο νόμος προβλέπει:

Διοικητικό πρόστιμο έως 1.500 ευρώ για ιδιωτική χρήση παράνομου περιεχομένου.

Διοικητικό πρόστιμο έως 3.000 ευρώ για παράνομη δημόσια προβολή, όπως σε καφέ, μπαρ ή χώρους ψυχαγωγίας.

Ποινικές κυρώσεις με εφαρμογή του αυτοφώρου, ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει τα 2.900 ευρώ.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η αντίληψη της «ανώδυνης» πειρατείας αποτελεί πλέον παρελθόν. Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ψηφιακής ταυτοποίησης, είναι πλέον σε θέση να εντοπίζουν γρήγορα όχι μόνο τους οργανωμένους διανομείς, αλλά και τον τελικό χρήστη που καταναλώνει παράνομο περιεχόμενο. Το μήνυμα είναι σαφές: οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πια μόνο στους μεγάλους παίκτες, αλλά επεκτείνονται σε κάθε εμπλεκόμενο κρίκο της αλυσίδας.

Όπως τονίζουν άνθρωποι με γνώση του αντικειμένου, τα περιστατικά στο Αιτωλικό Μεσολογγίου και τη Θεσσαλονίκη λειτουργούν ως ξεκάθαρο σήμα ότι η καταπολέμηση της πειρατείας περνά σε μια νέα, πιο αυστηρή φάση, με σοβαρές συνέπειες για όσους επιμένουν να παραβιάζουν τον νόμο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται λόγος για εκτεταμένο συντονισμό πολλών υπηρεσιών – όπως η Ελληνική Αστυνομία, η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, η ΔΙΜΕΑ και άλλοι φορείς – με στόχο μαζικούς και συστηματικούς ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε τελικούς χρήστες.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία επιτελεί κομβικό έργο. Η πειρατική τηλεόραση, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί απλώς μια «έξυπνη λύση για φθηνή θέαση», αλλά ένα καλά οργανωμένο ψηφιακό έγκλημα με τεράστια παράνομα κέρδη. Οι παράνομοι διανομείς στήνουν δίκτυα, διαθέτουν μαζικά «συνδρομές» και αποκομίζουν μεγάλα, αφορολόγητα έσοδα. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η αξία της συγκεκριμένης υπηρεσίας: με τεχνογνωσία, στοχευμένες έρευνες και επιχειρησιακή συνέπεια, ακολουθεί το ψηφιακό αποτύπωμα τόσο του σήματος όσο και του χρήματος, χαρτογραφεί τις υποδομές, ταυτοποιεί τους εμπλεκόμενους και πλήττει τη βάση που παράγει αυτά τα παράνομα εκατομμύρια.