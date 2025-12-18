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«Ράλι» στις μετοχές Άμυνας καθώς η Γερμανία ενέκρινε εξοπλιστικό πακέτο ύψους $60 δισ.
Ειδήσεις
08:08 - 18 Δεκ 2025

«Ράλι» στις μετοχές Άμυνας καθώς η Γερμανία ενέκρινε εξοπλιστικό πακέτο ύψους $60 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Οι Γερμανοί βουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη ένα πακέτο αμυντικών δαπανών άνω των 50 δισ. ευρώ (58,6 δισ. δολάρια), καθώς η χώρα ενισχύει τις δυνατότητες εθνικής ασφάλειας στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι προτεινόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν 22 δισ. ευρώ για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και περίπου 10 δισ. ευρώ για αναβαθμίσεις σε τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραυλικά συστήματα.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα κατέγραψαν άνοδο το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν το αποτέλεσμα της συνεδρίασης

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense ενισχυόταν κατά 1,2%, με πρωταγωνιστές τους γερμανικούς κολοσσούς της άμυνας Renk (+2,8%), Hensoldt (+2,4%) και Rheinmetall (+1,8%).

Την Τρίτη, οι μετοχές του κλάδου είχαν υποχωρήσει, με τον ευρύτερο δείκτη να καταγράφει πτώση 1,8% στη συνεδρίαση, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την αρχή του έτους, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense έχει εκτοξευθεί πάνω από 50%, με ορισμένες περιφερειακές αμυντικές εταιρείες να έχουν υπερδιπλασιάσει την αξία τους, καθώς κυβερνήσεις της περιοχής και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες.

Οι δεσμεύσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εταιρειών, με επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιοχή να αναφέρουν ήδη ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών και εντυπωσιακή άνοδο εσόδων.

Η αμυντική βιομηχανία Rheinmetall έχει δει τη μετοχή της να εκτινάσσεται κατά 150% φέτος

Ιδιαίτερα οι γερμανικές εταιρείες έχουν ωφεληθεί από την άνθηση του αμυντικού τομέα, μετά τη μεταρρύθμιση ιστορικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση της χώρας, η οποία άνοιξε τον δρόμο για αυξημένες δαπάνες ασφάλειας. Ενδεικτικά, η αμυντική βιομηχανία Rheinmetall έχει δει τη μετοχή της να εκτινάσσεται κατά 150% φέτος.

«Το αμυντικό πακέτο προμηθειών της Γερμανίας, ύψους περίπου 50 δισ. ευρώ — που θεωρείται ευρέως η μεγαλύτερη μεμονωμένη έγκριση αμυντικού εξοπλισμού στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας — αναμένεται να ωφελήσει εισηγμένους ευρωπαϊκούς αμυντικούς “πρωταθλητές” όπως η Rheinmetall και η Hensoldt, καθώς και έναν ευρύτερο κύκλο ευρωπαϊκών προμηθευτών σε μικρότερο βαθμό», δήλωσε την Τετάρτη στο CNBC ο Ντμίτρι Πονομαρέφ, product manager στη VanEck, η οποία διαχειρίζεται ETF αμυντικού τομέα.

Πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή αντανακλά μια «καθυστερημένη αλλά αναγκαία προσπάθεια ανασυγκρότησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων μετά από δεκαετίες υποεπένδυσης».

«Σημαντικό είναι ότι η σημερινή απόφαση δεν αλλάζει τον συνολικό αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, ο οποίος είχε συμφωνηθεί νωρίτερα, αλλά αποτελεί την τυπική κοινοβουλευτική έγκριση συγκεκριμένων συμβάσεων προμηθειών, μετατρέποντας ουσιαστικά κονδύλια που είχαν ήδη δεσμευθεί σε δεσμευτικές παραγγελίες», ανέφερε η VanEck. «Πρόκειται για ένα βήμα που περίμεναν οι επενδυτές, καθώς βελτιώνει την ορατότητα των τρεχόντων εσόδων του κλάδου».

Ο Μάικλ Φιλντ, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στη Morningstar, δήλωσε στο CNBC και την εκπομπή Squawk Box Europe την Τετάρτη ότι οι αναμενόμενες ειδήσεις από τη Γερμανία είναι «θετικές από πολλές απόψεις».

«Συνήθως τέτοιες διαδικασίες χρειάζονται χρόνο για να περάσουν από την κυβέρνηση, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι επιταχύνονται, κάτι που είναι καλό νέο για τις εταιρείες», είπε, προσθέτοντας ότι τα κονδύλια που, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζονται για ατομικό στρατιωτικό εξοπλισμό δείχνουν πως η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να δαπανήσει τεράστια ποσά για να καλύψει το χαμένο έδαφος μετά από χρόνια ανεπαρκών δαπανών.

«Νομίζω ότι είναι σίγουρα καλά νέα. Είναι όμως όλα ήδη αποτιμημένα; Η σημερινή άνοδος των μετοχών δείχνει πως όχι πλήρως», πρόσθεσε.



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